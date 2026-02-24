Marie-France Oberbeck citoyenne d’honneur de Val-de-Travers

Comme tous les 24 février, Val-de-Travers a décerné un Prix citoyen pour célébrer la fusion. Il célèbre l’engagement de Marie-France Oberbeck pour les autres.

Marie-France Oberbeck est distingué pour les différentes formes qu'a pris son engagement. (Photo : archives). Marie-France Oberbeck est distingué pour les différentes formes qu'a pris son engagement. (Photo : archives).

La citoyenne d’honneur de la Commune de Val-de-Travers est Marie-France Oberbeck. Elle reçoit le Prix citoyen 2026 ce mardi, comme l’expliquent les autorités communales dans un communiqué. L’habitante de Fleurier est distinguée pour son engagement au long cours en faveur des autres, en tant qu’assistante sociale, coach en réinsertion et comme fondatrice de l’Atelier Fil, une institution qui a œuvré à la réinsertion via des activités de couture et de blanchisserie.

Décerner un Prix citoyen est un des passages obligés des festivités du 24 février à Val-de-Travers, où les autorités commémorent la fusion qui a donné naissance à la Commune unifiée. Le Conseil communal a par ailleurs demandé à l’artiste Mathilde Vaucher de concevoir l’étiquette de la cuvée 2026 de l’absinthe communale. Celle-ci pourra être dégustée au Temple des Bayards dès 18h ce mardi, dans un moment convivial. /comm-jhi


