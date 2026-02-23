Les vaches suisses ne peuvent plus brouter en France

Les bovins suisses n’ont plus le droit de passer la frontière pour pâturer. Une décision prise par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pour prévenir l’introduction en Suisse de la dermatose nodulaire. Cette maladie très contagieuse a fait des ravages chez nos voisins, mais aucun cas n’a encore été détecté dans notre pays. Dans le canton de Neuchâtel, 11 exploitations sont à cheval sur la frontière. C’est le cas de celle d’Elvina Huguenin et de Christian Bugnon au Cerneux-Péquignot. Sur leurs 93 hectares de surface agricole utile, 25 sont sur sol français. Pour eux, cette interdiction priverait leurs bovins de pâturages boisés pour s’abriter en cas d’intempéries ou de fortes chaleurs cet été. Autre difficulté : « Il y a 10 hectares que l’on ne peut pas faucher sur France et on ne pourra pas pâturer, donc il va falloir trouver une solution pour cette surface », explique Christian Bugnon. L’éleveur précise qu’il pratique l’estivage journalier, ce qui signifie que ses bêtes reviennent chaque jour à la ferme pour la traite. C’est pour cette raison qu’il espère obtenir une dérogation de la part de l’OSAV.