L’industrie horlogère dans le flou après la décision de la Cour suprême

Vendredi, la Cour suprême des États-Unis a jugé illégale une partie des droits de douane « réciproques » instaurés par Donald Trump, ouvrant la voie à de possibles remboursements pour les entreprises suisses. Dans l’horlogerie, des groupes comme Swatch Group et Breitling ont déjà engagé des démarches, alors que de nouvelles taxes annoncées par Washington entretiennent l’incertitude.
Vendredi dernier, la Cour suprême des États-Unis a jugé illégale une partie des droits de douane instaurés par le président américain Donald Trump. Cette décision concerne les taxes présentées comme « réciproques », mais ses conséquences sont encore floues, notamment pour le secteur horloger. Certaines entreprises ont d’ores et déjà demandé le remboursement des montants versés indûment, comme Swatch et Breitling. Néanmoins, le président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse, Yves Bugmann, prévient qu’une telle démarche pourrait prendre du temps.
Cette perspective devrait également concerner de près le secteur horloger neuchâtelois, sous pression depuis l’introduction de ces taxes. Les entreprises disposant de filiales outre-Atlantique sont particulièrement touchées ; les autres doivent s’arranger avec leurs importateurs sur place. Yves Bugmann précise : « Je pense qu’il est tout à fait légitime de demander un remboursement. Maintenant, il est encore un peu tôt pour dire comment ce processus va se mettre en place. »
Yves Bugmann : « Nous sommes en train d’analyser la situation d’un point de vue juridique pour aider nos membres à obtenir ce remboursement. »
Le président américain n’a pas tardé à réagir. Ce week-end, il a annoncé de nouvelles taxes mondiales de 10 % dans un premier temps, puis de 15 %. Pour Yves Bugmann, les modalités de ces nouvelles hausses « ne sont pas tout à fait claires ». Il pourrait s’agir d’une hausse de 10 %, additionnée aux 5 % de droits standards (NPF), ou de 15 % additionnés à ces mêmes 5 %, soit un total pouvant atteindre 20 %. Ces mesures devraient entrer en vigueur dès mardi, pour une durée de 150 jours.
C’est également mardi que cesseront d’être perçues les taxes liées aux droits de douane imposés par Donald Trump en 2022.
« Il va falloir analyser précisément quels droits de douane seront dus à la lumière des nouvelles décisions du gouvernement américain. Nous sommes en contact régulier avec les autorités suisses, ainsi qu’avec l’ensemble de nos membres afin de déterminer la meilleure stratégie pour notre branche », conclut Yves Bugmann. /raf