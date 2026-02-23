L’industrie horlogère dans le flou après la décision de la Cour suprême

Le président américain n’a pas tardé à réagir. Ce week-end, il a annoncé de nouvelles taxes mondiales de 10 % dans un premier temps, puis de 15 %. Pour Yves Bugmann, les modalités de ces nouvelles hausses « ne sont pas tout à fait claires ». Il pourrait s’agir d’une hausse de 10 %, additionnée aux 5 % de droits standards (NPF), ou de 15 % additionnés à ces mêmes 5 %, soit un total pouvant atteindre 20 %. Ces mesures devraient entrer en vigueur dès mardi, pour une durée de 150 jours.

C’est également mardi que cesseront d’être perçues les taxes liées aux droits de douane imposés par Donald Trump en 2022.

« Il va falloir analyser précisément quels droits de douane seront dus à la lumière des nouvelles décisions du gouvernement américain. Nous sommes en contact régulier avec les autorités suisses, ainsi qu’avec l’ensemble de nos membres afin de déterminer la meilleure stratégie pour notre branche », conclut Yves Bugmann. /raf