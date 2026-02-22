Le développement des robots avance à petit pas

Pourtant, de son côté, l’Intelligence Artificielle montre déjà des biais racistes, homophobes, conservateurs. Rien d’inattendu, car l’IA se base sur un système déjà biaisé, poursuit Sarah Dégallier Rochat. Un système que les ingénieurs sont tenus de corriger. «La technologie reste prévisible. Un robot qui développe une conscience et qui tente de nous détruire, c’est de la fantaisie.»





Les robots actuels manquent de vision

Les humanoïdes d’aujourd’hui sont régulièrement montrés faisant des backflips, du karaté ou du yoga. Pour l’instant, cela reste cependant très difficile d’avoir un robot réellement utile, pouvant interagir avec son environnement, d’après la chercheuse.

Deux gros challenges expliquent ce constat: la sensori-motricité et la vision. Les mains permettent aux humains une coordination entre ce que l’on aperçoit et ce que l’on fait. Les humanoïdes n’en sont à l’heure actuelle pas capables. La perception des objets est également différente pour eux. «Là où nous discernons des objets, les robots voient des pixels. Même s’ils réussissent à reconnaître une tasse, ils ne prennent pas en considération la fonction de ce récipient», explique Sarah Dégallier Rochat. Ajoutez à cela un objet nouveau dans un milieu inconnu et l’humanoïde ne sait plus comment réagir.





Une forme humaine sans compétences humaines

Actuellement, pour qu’un projet de robotique attire les investisseurs, les ingénieurs se doivent de vendre du rêve, regrette la professeure. Et le marché au plus grand potentiel économique se trouve être celui du travail humain, d’après elle. «Si les robots ont une forme humaine, ce n’est pas un hasard, cela permet de signaler le marché ciblé. Mais si un humanoïde est déguisé en Toni Rajala, cela ne signifie pas pour autant qu’il devient capable de jouer au hockey sur glace comme ce joueur du HC Bienne.»

Si Sarah Dégallier Rochat évolue dans le domaine, elle reste toutefois sceptique sur la tendance actuelle de la robotique et des autres technologies. Les innovations visent aujourd’hui à s’entraîner à faire ce que l’on fait déjà, mais en mieux. Pourtant, il existe une autre voie possible: «L’IA, comme les humanoïdes, ne fonctionnent pas comme nous et il s’agit-là d’une force. Ils peuvent nous permettre d’accomplir des actions encore jamais réalisées, sans remplacer notre savoir-faire.»

D’ailleurs, d’après Sarah Dégallier Rochat, au Switzerland Innovation Park de Bienne, on cherche plutôt à combiner les forces de la robotique avec celles des humains.