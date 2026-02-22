La satire a toujours sa place aux Brandons de Payerne

On fait attention à ne blesser personne aux Brandons de Payerne. La charte élaborée pour cette nouvelle édition du carnaval broyard n’empêche pas le Barbouillon de manier la satire et Radio Brandons de diffuser ses canulars et sa bonne humeur sur les ondes.
Des cortèges, des guggenmusiks, des confettis, de la musique des déguisements et de la satire, c’est tout ça, et bien plus encore, qui anime Payerne depuis vendredi. La cité médiévale de la Broye vit jusqu’à lundi soir au rythme des Brandons. Cette année, les organisateurs ont doté la manifestation d’une charte. Son objectif est d’éviter les propos qui blessent.
Tradition bien établie dans la fête, le tag de textes satiriques sur vitrines a dérapé en 2025, conduisant récemment à la condamnation de 11 personnes.
Du côté du journal satirique Le Barbouillon, on reconnait que cette charte « est devenue nécessaire ». Cette année, quelques propositions d’articles « un peu trop en dessous de la ceinture ou un peu trop discriminatoires » ont été refusées, admet Sylvain Hostettler, le porte-parole non officiel de la publication.
Sylvain Hostettler : « Les réseaux sociaux sont devenus tellement importants que derrière chaque poste se cache un procureur, un juge. »
Du côté de Radio Brandons, Romain, Basile, Fred, David et tous les autres animateurs prennent cette charte avec légèreté, beaucoup d’humour et aussi un peu de sérieux. Ce média éphémère, qui affiche 49 ans au compteur, diffuse ses programmes dès la semaine qui précède le carnaval et jusqu’au cœur de la fête durant le week-end.
Animateurs de Radio Brandons : « On a des filles, des roux, des Fribourgeois, des vieux. On accepte toutes les minorités. »
Radio Brandons tire la prise dimanche soir, mais la fête se poursuite à Payerne jusqu’à lundi. /cwi