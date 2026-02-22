La satire a toujours sa place aux Brandons de Payerne

Des cortèges, des guggenmusiks, des confettis, de la musique des déguisements et de la satire, c’est tout ça, et bien plus encore, qui anime Payerne depuis vendredi. La cité médiévale de la Broye vit jusqu’à lundi soir au rythme des Brandons. Cette année, les organisateurs ont doté la manifestation d’une charte. Son objectif est d’éviter les propos qui blessent.

Tradition bien établie dans la fête, le tag de textes satiriques sur vitrines a dérapé en 2025, conduisant récemment à la condamnation de 11 personnes.

Du côté du journal satirique Le Barbouillon, on reconnait que cette charte « est devenue nécessaire ». Cette année, quelques propositions d’articles « un peu trop en dessous de la ceinture ou un peu trop discriminatoires » ont été refusées, admet Sylvain Hostettler, le porte-parole non officiel de la publication.