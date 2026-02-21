Des champs d’Engollon aux pays du Sud : le combat pour les semences

La diversité des semences pour lutter contre la faim, c’est la thématique de la Campagne œcuménique lancée le 18 février par Action de Carême, l’Entraide Protestante Suisse (EPER) et Être Partenaire. Ces trois organismes s’engagent pour le droit des paysans à disposer des semences locales, expliquent-elles dans un communiqué diffusé le 17 février. Au-delà de la lutte contre la faim, ils évoquent la sauvegarde de la biodiversité et de pratiques séculaires.

Si en Suisse un agriculteur peut travailler avec ses propres semences, ça n’est pas le cas partout dans le monde. Les pays du Sud sont particulièrement concernés, explique Kibrom Mehari. Ce spécialiste du droit à l’alimentation chez EPER explique que les sanctions pour les contrevenants peuvent aller jusqu’à la prison et à la confiscation des biens.