Un accident dans les Gorges du Seyon

Le tronçon est fermé à la montée vendredi matin, en raison d'un accident.
Un accident dans les Gorges du Seyon

Le tronçon est fermé à la montée vendredi matin, en raison d'un accident.

Les Gorges du Seyon sont fermées. (Photo : archives). Les Gorges du Seyon sont fermées. (Photo : archives).

Un accident de la route est survenu dans les Gorges du Seyon vendredi matin. Peu après 7h, la Police neuchâteloise nous a informé que la voie montante était fermée. Des conséquences sur le trafic ont touché de nombreux automobilistes. Une surcharge de trafic dans les tunnels sous Neuchâtel s'est produite peu après la fermeture, suivie, peu après 7h30, par le signalement d'un second accident à la hauteur de Vauseyon. /jhi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Imposition individuelle : notre débat

Imposition individuelle : notre débat

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 07:29

« En Boîte » : Greenspack, un capteur électronique 100% biodégradable

« En Boîte » : Greenspack, un capteur électronique 100% biodégradable

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 18:30

Le MIH a animé un atelier d’horlogerie pour prisonniers à Gorgier

Le MIH a animé un atelier d’horlogerie pour prisonniers à Gorgier

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 18:00

Le Neuchâtel City Hôtel va rouvrir

Le Neuchâtel City Hôtel va rouvrir

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 17:54

Articles les plus lus

La caisse de chômage a besoin d’une gouvernance plus forte

La caisse de chômage a besoin d’une gouvernance plus forte

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 16:30

Lait infantile contaminé : un pédiatre répond aux inquiétudes

Lait infantile contaminé : un pédiatre répond aux inquiétudes

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 16:53

Le Neuchâtel City Hôtel va rouvrir

Le Neuchâtel City Hôtel va rouvrir

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 17:54

Le MIH a animé un atelier d’horlogerie pour prisonniers à Gorgier

Le MIH a animé un atelier d’horlogerie pour prisonniers à Gorgier

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 18:00

Les Vallonniers sont attachés à leur petite fée

Les Vallonniers sont attachés à leur petite fée

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 10:53

Neuchâtel obtient Aa2 comme première notation financière

Neuchâtel obtient Aa2 comme première notation financière

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 14:36

La caisse de chômage a besoin d’une gouvernance plus forte

La caisse de chômage a besoin d’une gouvernance plus forte

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 16:30

Lait infantile contaminé : un pédiatre répond aux inquiétudes

Lait infantile contaminé : un pédiatre répond aux inquiétudes

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 16:53