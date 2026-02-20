Un accident de la route est survenu dans les Gorges du Seyon vendredi matin. Peu après 7h, la Police neuchâteloise nous a informé que la voie montante était fermée. Des conséquences sur le trafic ont touché de nombreux automobilistes. Une surcharge de trafic dans les tunnels sous Neuchâtel s'est produite peu après la fermeture, suivie, peu après 7h30, par le signalement d'un second accident à la hauteur de Vauseyon. /jhi
Un accident dans les Gorges du Seyon
Le tronçon est fermé à la montée vendredi matin, en raison d'un accident.
RTN
Actualités suivantes
« En Boîte » : Greenspack, un capteur électronique 100% biodégradable
Région • Actualisé le 19.02.2026 - 18:30
Le MIH a animé un atelier d’horlogerie pour prisonniers à Gorgier
Région • Actualisé le 19.02.2026 - 18:00
Articles les plus lus
Lait infantile contaminé : un pédiatre répond aux inquiétudes
Région • Actualisé le 19.02.2026 - 16:53
Le MIH a animé un atelier d’horlogerie pour prisonniers à Gorgier
Région • Actualisé le 19.02.2026 - 18:00
« En Boîte » : Greenspack, un capteur électronique 100% biodégradable
Région • Actualisé le 19.02.2026 - 18:30
Lait infantile contaminé : un pédiatre répond aux inquiétudes
Région • Actualisé le 19.02.2026 - 16:53
Le MIH a animé un atelier d’horlogerie pour prisonniers à Gorgier
Région • Actualisé le 19.02.2026 - 18:00
Lait infantile contaminé : un pédiatre répond aux inquiétudes
Région • Actualisé le 19.02.2026 - 16:53