Un accident dans les Gorges du Seyon

Un accident de la route est survenu dans les Gorges du Seyon vendredi matin. Peu après 7h, la Police neuchâteloise nous a informé que la voie montante était fermée. Des conséquences sur le trafic ont touché de nombreux automobilistes. Une surcharge de trafic dans les tunnels sous Neuchâtel s'est produite peu après la fermeture, suivie, peu après 7h30, par le signalement d'un second accident à la hauteur de Vauseyon. /jhi