« Ta santé, ton choix », des vidéos préventives sur la santé

La sensibilisation de la jeunesse était à l’honneur vendredi. La cérémonie de remise des prix de l’initiative de promotion de la santé « Ta santé, ton choix » à l’hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds. Les étudiants du pôle Art Appliqués du CPNE devaient chacun produire une vidéo courte et percutante. La thématique devait être d’actualité et concerner la santé publique. Ces vidéos étaient destinées aux élèves des écoles obligatoires dans un but préventif. Les étudiants du CPNE se sont d’ailleurs rendus dans des classes pour présenter les sujets qu’ils allaient traiter.

Belinda Kwama, étudiante en 2ème année en Interactive Media Designer au CPNE, a remporté le premier prix. Son projet est sur la thématique des troubles DYS. Elle-même étant atteinte de troubles DYS, elle voulait montrer le côté positif de cette différence, mais aussi la souffrance qui peut se cacher derrière.