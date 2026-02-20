« Ta santé, ton choix », des vidéos préventives sur la santé

Vendredi avait lieu la cérémonie de remise des prix du projet pilote « Ta santé, ton choix ». Des étudiants du CPNE ont été récompensés pour leurs vidéos préventives sur des thématiques de santé actuelles. Ces court-métrages sont destinés aux élèves des écoles obligatoires.
La sensibilisation de la jeunesse était à l’honneur vendredi. La cérémonie de remise des prix de l’initiative de promotion de la santé « Ta santé, ton choix » à l’hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds. Les étudiants du pôle Art Appliqués du CPNE devaient chacun produire une vidéo courte et percutante. La thématique devait être d’actualité et concerner la santé publique. Ces vidéos étaient destinées aux élèves des écoles obligatoires dans un but préventif. Les étudiants du CPNE se sont d’ailleurs rendus dans des classes pour présenter les sujets qu’ils allaient traiter.
Belinda Kwama, étudiante en 2ème année en Interactive Media Designer au CPNE, a remporté le premier prix. Son projet est sur la thématique des troubles DYS. Elle-même étant atteinte de troubles DYS, elle voulait montrer le côté positif de cette différence, mais aussi la souffrance qui peut se cacher derrière.
Belinda Kwama : « Peut-être que ça permettra de faire plus connaître les troubles DYS. »
Sara Amati, également étudiante en Interactive Media Designer, a décroché le coup de cœur du jury. Son projet portait sur la sédentarité, le manque d’activité physique. Ce problème peut être facilement résolu avec des petits gestes, comme prendre les escaliers, marcher un peu plus ou sortir avec ses amis. « C’est un sujet qui touche tout le monde, les jeunes comme les personnes plus âgées », explique-t-elle. C’est pour cette raison qu’elle a décidé de faire une vidéo préventive sur ce sujet.
Sara Amati : « Cette vidéo peut aider à faire des efforts. »
Olaf Makaci, médecin et chef du Service et de la promotion de la santé de la ville de la Chaux-de-Fonds, était au cœur du projet. Il explique que ce n’est pas un hasard si ce sont des jeunes qui ont réalisé ce projet. En effet, le chef de Service pense que les écoliers seront plus sensibles et comprendront mieux si l’initiative vient de la part d’autres étudiants. « On a l’impression de comprendre les jeunes, mais comprendre quelqu’un, c’est d’abord l’écouter. »
Olaf Makaci : « Le but est d’augmenter la prévention et la promotion de la santé. »
Olaf Makaci espère qu’il y aura d’autres éditions de « Ta santé, ton choix », mais cela dépend des subventions qu’ils pourraient recevoir. Retrouvez ici les vidéos de prévention des étudiants du CPNE./lmo