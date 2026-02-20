Nonante logements sont prêts à sortir de terre à Cormondrèche

Le futur voisinage du Château de Cormondrèche se précise. Le projet de quartier intitulé « Chant des oiseaux », sur la parcelle de « La Possession », a été présenté au public jeudi soir. Environ 60 personnes avaient fait le déplacement, selon l’architecte David Weibel. Cet écoquartier prévoit la création de 90 appartements, répartis dans cinq bâtiments, avec une zone de verdure centrale et un parking souterrain. Il comprendra 25 logements avec encadrement, 18 appartements d’utilité publique et une salle commune. Cet écoquartier entend favoriser la mobilité douce. « Il n’y aura pas de voitures en surface », explique l’architecte en charge du projet, qui ajoute que les bâtiments seront construits en « béton et bois ».