Nonante logements sont prêts à sortir de terre à Cormondrèche

Le projet de quartier « Chant des oiseaux » a fait l’objet d’une séance d’information publique jeudi soir. Un nouvel aménagement est aussi prévu pour sécuriser le passage des écoliers au nord de la parcelle.
Le futur voisinage du Château de Cormondrèche se précise. Le projet de quartier intitulé « Chant des oiseaux », sur la parcelle de « La Possession », a été présenté au public jeudi soir. Environ 60 personnes avaient fait le déplacement, selon l’architecte David Weibel. Cet écoquartier prévoit la création de 90 appartements, répartis dans cinq bâtiments, avec une zone de verdure centrale et un parking souterrain. Il comprendra 25 logements avec encadrement, 18 appartements d’utilité publique et une salle commune. Cet écoquartier entend favoriser la mobilité douce. « Il n’y aura pas de voitures en surface », explique l’architecte en charge du projet, qui ajoute que les bâtiments seront construits en « béton et bois ».
David Weibel : « Toutes les voitures seront en souterrain. »
Lors de la séance publique, les riverains se sont notamment inquiétés de la sécurisation du passage pour les écoliers des Safrières, avec un trafic voué à augmenter. Sur ce point, la Ville de Neuchâtel prévoit d’aménager une zone de rencontre au nord de la parcelle où les piétons seront donc prioritaires. Cette zone comprendra « un parc urbain, assez végétalisé, avec une pergola. Il y aura des arceaux à vélos pour les élèves et puis à l’ouest, il y aura 11 places de parc », indique David Weibel.
« Les écoliers seront directement dirigés sur des zones sécurisées. »
La mise à l’enquête publique du projet immobilier et du plan d’aménagement de la zone de rencontre est prévue conjointement pour l’été. Si tout se passe comme prévu, le chantier démarrera au printemps 2027 et les travaux devraient durer entre 18 et 24 mois. /sbm