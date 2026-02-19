Neuchâtel obtient Aa2 comme première notation financière

Le canton de Neuchâtel a obtenu la note Aa2, avec perspective stable, de l’agence Moody's. Le Conseil d'État se dit satisfait de cette première notation et entend poursuivre « une politique financière prudente et rigoureuse » afin de viser, à terme, Aa1 ou Aaa. « Cette première évaluation constitue une étape importante et une reconnaissance claire de la situation financière du canton, de la qualité de sa gouvernance et de la responsabilité des choix politiques opérés ces dernières années », a indiqué jeudi le canton. Elle « constitue un signal fort de confiance adressé à la population, aux partenaires économiques et aux investisseurs », a-t-il ajouté.

Le Conseil d'État a rappelé qu'une notation élevée permet notamment d’accéder à des conditions de financement avantageuses et de réduire la charge d’intérêts. « Elle peut également bénéficier aux communes neuchâteloises ainsi qu’aux entités disposant d’une garantie de l’État », peut-on lire dans le communiqué.

L'agence internationale Moody’s a souligné « le dynamisme et la richesse de l’économie neuchâteloise, portée par une industrie manufacturière à forte valeur ajoutée et par une capacité d’innovation élevée ». L’agence met également en évidence la qualité de la gouvernance du canton, caractérisée par une approche budgétaire prudente, un suivi financier rigoureux et un excellent accès aux marchés financiers.

L’agence a relevé toutefois certains défis. Elle a soulevé la concentration sectorielle de l’économie, le vieillissement de la population ou la nécessité de maintenir un endettement supportable et de conserver une marge de manœuvre en cas de retournement conjoncturel ou de crise grave et durable.

La notation tient également compte des engagements garantis par l’État. « Bien que les risques soient jugés limités, une augmentation de ces engagements pourrait peser sur la qualité de crédit du canton », a précisé ce dernier. /ATS