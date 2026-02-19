Le Neuchâtel City Hôtel va rouvrir

L'établissement du centre-ville rouvrira ses portes fin mars, communique le nouvel exploitant, le groupe b_smart hospitality. Un système de self check-in sera mis en place.

Le Neuchâtel City Hôtel avait ouvert ses portes en 2021 à l'Avenue de la gare. Le Neuchâtel City Hôtel avait ouvert ses portes en 2021 à l'Avenue de la gare.

Le Neuchâtel City Hôtel rouvrira fin mars. Le site de 107 chambres est repris par le groupe b_smart hospitality, qui compte 25 établissements en Suisse, au Liechtenstein et en Autriche. Le nouvel exploitant communique ce jeudi vouloir proposer « un excellent rapport qualité-prix et une expérience de séjour simple et efficace ». Un self check-in sera mis en place pour les hôtes. Le groupe, qui ouvre ainsi une première adresse en Suisse romande, recherche un sous-exploitant pour les espaces de restauration et de conférence, avec un format éphémère visé (pop-up). Le Neuchâtel City Hôtel avait été ouvert au centre-ville dans les locaux de l’ancienne école hôtelière internationale en 2021. Mais l’établissement détenu par le groupe LCV Neuchâtel a récemment fait faillite. /comm-vco 


Actualisé le

 

