Le MIH a animé un atelier d’horlogerie pour prisonniers à Gorgier

Le Musée international d’horlogerie est sorti de ses murs pour entrer en prison. Le MIH a pris l’initiative d’animer un atelier d’horlogerie dans l’établissement d'exécution des peines de Bellevue à Gorgier. C’est une première dans le canton de Neuchâtel, communiquent le service pénitentiaire du canton de Neuchâtel (SPNE) et l’institution muséale chaux-de-fonnière. Huit détenus ont pu y participer. Ils ont notamment pu monter une pendule. L’expérience est un succès et deux nouvelles séances sont planifiées ce printemps.
Depuis quelques années, « on s’est mis à sortir de nos murs, à aller dans des classes, des animations de quartier, etc. Une étape supplémentaire était de pouvoir s’adresser à des personnes dans l’impossibilité de venir au musée. Parmi cette catégorie-là, la plus emblématique étant les gens qu’on emprisonne. Ce public s’est montré curieux, parfois même avec des connaissances dans le domaine. C’était une belle expérience. Il y avait un peu d’appréhension au début, parce qu’on ne sait pas au-devant de quoi on va. Mais c’était un atelier somme toute assez classique », raconte Régis Huguenin, le conservateur du MIH.
Régis Huguenin : « Cela nous tenait à coeur de tenter un rapprochement avec cette population. On a reçu un très bel accueil de la part du service pénitentiaire. »
Cette animation du MIH en prison s’inscrit dans la politique du SPNE, qui fait régulièrement entrer la culture dans ses murs, dans un souci de santé publique et de réinsertion. Une monitrice socioculturelle du SPNE organise quotidiennement des activités pour les détenus, à Gorgier et, depuis début 2026, dans l’établissement pénitentiaire de la Promenade à La Chaux-de-Fonds. /vco