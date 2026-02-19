Le MIH a animé un atelier d’horlogerie pour prisonniers à Gorgier

Le Musée international d’horlogerie est sorti de ses murs pour entrer en prison. Le MIH a pris l’initiative d’animer un atelier d’horlogerie dans l’établissement d'exécution des peines de Bellevue à Gorgier. C’est une première dans le canton de Neuchâtel, communiquent le service pénitentiaire du canton de Neuchâtel (SPNE) et l’institution muséale chaux-de-fonnière. Huit détenus ont pu y participer. Ils ont notamment pu monter une pendule. L’expérience est un succès et deux nouvelles séances sont planifiées ce printemps.

Depuis quelques années, « on s’est mis à sortir de nos murs, à aller dans des classes, des animations de quartier, etc. Une étape supplémentaire était de pouvoir s’adresser à des personnes dans l’impossibilité de venir au musée. Parmi cette catégorie-là, la plus emblématique étant les gens qu’on emprisonne. Ce public s’est montré curieux, parfois même avec des connaissances dans le domaine. C’était une belle expérience. Il y avait un peu d’appréhension au début, parce qu’on ne sait pas au-devant de quoi on va. Mais c’était un atelier somme toute assez classique », raconte Régis Huguenin, le conservateur du MIH.