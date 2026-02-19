Lait infantile contaminé : un pédiatre répond aux inquiétudes

Des rappels massifs et internationaux de laits infantiles ont lieu depuis ce début d’année. En cause : la détection d’une toxine, la céréulide. Le médecin chef de service au département de pédiatrie du RHNE, Fabian Spigariol, se veut rassurant.
L’affaire débute mi-décembre, lorsque Nestlé procède au rappel de certains de ses laits infantiles en France. Une mesure prise en réaction à la détection d’une potentielle contamination par la « céréulide », une toxine produite par la bactérie « Bacillus cereus » dans son usine de fabrication. Cette toxine peut notamment provoquer des vomissements et des diarrhées. Rapidement, le rappel est étendu à une soixantaine de pays, dont la Suisse, ainsi qu’à d’autres fabricants, dont Danone et Lactalis.
Mercredi, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) indiquait avoir détecté la présence de toxine dans deux des 33 échantillons testés en Suisse. Début février, les services ont annoncé dans un communiqué avoir recensé 20 cas possibles de bébés malades. Pour le moment, d’après le médecin chef de service au département de pédiatrie du RHNE, Fabian Spigariol, aucun enfant ne s’est présenté au RHNE avec des symptômes de contamination.
Malgré les faits, le pédiatre ne se dit pas inquiet. Au contraire, il considère que les rappels massifs de produits sont « le signe que le système de surveillance fonctionne ». « C’est une belle marque de confiance que l’on peut accorder au système de surveillance sanitaire, qui a mis en évidence ces contaminations et a réagi très rapidement pour éviter des problèmes chez les patients », ajoute-t-il.
Fabian Spigariol : « Si on remet en perspective, cela concerne une petite minorité de lots de lait, la grande majorité des laits infantiles sur le marché ne sont pas concernés. »
Il rappelle également que tous les lots de lait problématiques ont été retirés du marché, sous réserve de quelques lots isolés encore en cours de rappel. Néanmoins, il invite les parents à vérifier si les lots de lait qu’ils ont à la maison sont concernés, grâce au numéro de lot affiché, qui peut être vérifié sur le site de l’OSAV.
Si le produit fait partie des lots contaminés et que l’enfant en a consommé, le pédiatre suggère de le surveiller de façon rapprochée pendant quelques heures. S’il présente des vomissements, il recommande de l’hydrater en donnant de petites quantités de liquide fréquemment et, si les vomissements persistent, de contacter en priorité le pédiatre traitant. Il précise : « Ce sont particulièrement les tout petits enfants qui nécessitent une attention particulière, notamment les nourrissons de moins de trois mois, les enfants qui ont des vomissements répétés ou qui présentent des signes de déshydratation ou un état général altéré. » /raf