Lait infantile contaminé : un pédiatre répond aux inquiétudes

L’affaire débute mi-décembre, lorsque Nestlé procède au rappel de certains de ses laits infantiles en France. Une mesure prise en réaction à la détection d’une potentielle contamination par la « céréulide », une toxine produite par la bactérie « Bacillus cereus » dans son usine de fabrication. Cette toxine peut notamment provoquer des vomissements et des diarrhées. Rapidement, le rappel est étendu à une soixantaine de pays, dont la Suisse, ainsi qu’à d’autres fabricants, dont Danone et Lactalis.

Mercredi, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) indiquait avoir détecté la présence de toxine dans deux des 33 échantillons testés en Suisse. Début février, les services ont annoncé dans un communiqué avoir recensé 20 cas possibles de bébés malades. Pour le moment, d’après le médecin chef de service au département de pédiatrie du RHNE, Fabian Spigariol, aucun enfant ne s’est présenté au RHNE avec des symptômes de contamination.

Malgré les faits, le pédiatre ne se dit pas inquiet. Au contraire, il considère que les rappels massifs de produits sont « le signe que le système de surveillance fonctionne ». « C’est une belle marque de confiance que l’on peut accorder au système de surveillance sanitaire, qui a mis en évidence ces contaminations et a réagi très rapidement pour éviter des problèmes chez les patients », ajoute-t-il.