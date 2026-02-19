La programmation complète de Festi’neuch est dévoilée

Festi’neuch a dévoilé sa programmation complète ! Ce mercredi, les organisateurs du festival ont dévoilé le détail du programme du festival qui se déroulera du 11 au 14 juin sur les rives du lac de Neuchâtel. En plus des têtes d’affiche déjà annoncées comme Jean-Louis Aubert et Vanessa Paradis : Yelle, Flora Fishbach, Elie Zoé, Fulu Miziki, TeddyBear ou encore Ele A seront aussi au rendez-vous cet été.

À ce stade, la billetterie est complète le vendredi et le dimanche. Des places sont encore disponibles le jeudi et le samedi



Le détail de la programmation de l’édition 2025 de Festi’neuch est à retrouver ici. /comm-ero