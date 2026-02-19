La programmation complète de Festi’neuch est dévoilée

Ce mercredi, le festival annonce l’entier de la programmation pour son édition 2026. En plus ...
La programmation complète de Festi’neuch est dévoilée

Ce mercredi, le festival annonce l’entier de la programmation pour son édition 2026. En plus de Styleto et de Jean-Louis Aubert, le public aura la possibilité d’assister aux concerts de Yelle et de Flora Fishbach du 11 au 14 juin sur les rives du lac de Neuchâtel.

Les festivaliers ont rendez-vous du 11 au 14 juin sur les rives du lac de Neuchâtel, pour l'édition 2026 de Festi'neuch. (photo d'archives) Les festivaliers ont rendez-vous du 11 au 14 juin sur les rives du lac de Neuchâtel, pour l'édition 2026 de Festi'neuch. (photo d'archives)

Festi’neuch a dévoilé sa programmation complète ! Ce mercredi, les organisateurs du festival ont dévoilé le détail du programme du festival qui se déroulera du 11 au 14 juin sur les rives du lac de Neuchâtel. En plus des têtes d’affiche déjà annoncées comme Jean-Louis Aubert et Vanessa Paradis : Yelle, Flora Fishbach, Elie Zoé, Fulu Miziki, TeddyBear ou encore Ele A seront aussi au rendez-vous cet été. 

À ce stade, la billetterie est complète le vendredi et le dimanche. Des places sont encore disponibles le jeudi et le samedi

Le détail de la programmation de l’édition 2025 de Festi’neuch est à retrouver ici. /comm-ero


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Canada aux Patinoires du Littoral

Le Canada aux Patinoires du Littoral

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 10:38

Les Vallonniers sont attachés à leur petite fée

Les Vallonniers sont attachés à leur petite fée

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 10:34

La Poste des Ponts-de-Martel déménage dans l’épicerie

La Poste des Ponts-de-Martel déménage dans l’épicerie

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 10:24

Tags aux Brandons : condamnations pénales pour onze personnes

Tags aux Brandons : condamnations pénales pour onze personnes

Région    Actualisé le 18.02.2026 - 17:38

Articles les plus lus

Permis S : objectif presque atteint à Neuchâtel

Permis S : objectif presque atteint à Neuchâtel

Région    Actualisé le 18.02.2026 - 17:35

Tags aux Brandons : condamnations pénales pour onze personnes

Tags aux Brandons : condamnations pénales pour onze personnes

Région    Actualisé le 18.02.2026 - 17:38

La programmation complète de Festi’neuch est dévoilée

La programmation complète de Festi’neuch est dévoilée

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 10:19

La Poste des Ponts-de-Martel déménage dans l’épicerie

La Poste des Ponts-de-Martel déménage dans l’épicerie

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 10:24

Permis S : objectif presque atteint à Neuchâtel

Permis S : objectif presque atteint à Neuchâtel

Région    Actualisé le 18.02.2026 - 17:35

Tags aux Brandons : condamnations pénales pour onze personnes

Tags aux Brandons : condamnations pénales pour onze personnes

Région    Actualisé le 18.02.2026 - 17:38

Une licorne à Neuchâtel

Une licorne à Neuchâtel

Région    Actualisé le 18.02.2026 - 21:08

La programmation complète de Festi’neuch est dévoilée

La programmation complète de Festi’neuch est dévoilée

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 10:19

Bons résultats 2025 pour la BCN

Bons résultats 2025 pour la BCN

Région    Actualisé le 18.02.2026 - 16:28

« Le Rhino », le nouveau nom de la future bibliothèque de Neuchâtel

« Le Rhino », le nouveau nom de la future bibliothèque de Neuchâtel

Région    Actualisé le 18.02.2026 - 16:38

Permis S : objectif presque atteint à Neuchâtel

Permis S : objectif presque atteint à Neuchâtel

Région    Actualisé le 18.02.2026 - 17:35

Une licorne à Neuchâtel

Une licorne à Neuchâtel

Région    Actualisé le 18.02.2026 - 21:08