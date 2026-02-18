Une licorne à Neuchâtel

C’est l’histoire d’une start-up neuchâteloise devenue géant de la technologie. CloudBees est une société informatique fondée en 2010. Onze ans après sa création, l’entreprise a intégré le prestigieux club des « licornes », nom donné aux start-up valorisées à plus d’un milliard de dollars. Elle est, à ce jour, la seule licorne issue du canton de Neuchâtel.

Hier, son cofondateur, le Neuchâtelois Sacha Labourey, donnait une conférence au Palais du Peyrou pour revenir sur son parcours hors norme. Rien de dépaysant pour le quinquagénaire, qui a étudié au lycée Jean-Piaget. Il n’a en effet jamais quitté sa « ville de cœur », malgré un succès international et des allers-retours réguliers aux États-Unis, où l’entreprise possède des bureaux. Il affirme même ne s’être jamais posé la question d’un déménagement : « Au contraire, j’aurais tout fait pour ne jamais devoir le faire. » Une présence locale revendiquée : « C’est quelque chose d’ancré dans la société. »