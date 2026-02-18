Permis S : objectif presque atteint à Neuchâtel

Les principales difficultés

La maitrise du français est très importante dans un canton comme Neuchâtel avec un secteur industriel très développé. Florence Nater est souvent frappée, quand elle visite les entreprises, du nombre de machines « qui nécessitent de bien comprendre la langue pour maitriser la technique. » La garde des enfants est aussi un défi. La conseillère d’Etat rappelle que beaucoup de personnes en provenance d’Ukraine sont des femmes avec des enfants.

L’incertitude du statut S pèse aussi sur l’insertion professionnelle. « On attend des personnes qu’elles s’intègrent professionnellement (…) sans savoir quelle sera la durabilité de leur séjour en Suisse. Donc, pour les employeurs aussi, c’est un défi. » Le taux de chômage qui a augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine ne facilite pas non plus l’insertion de personnes au bénéfice d’un permis S.