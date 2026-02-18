« Le Rhino », le nouveau nom de la future bibliothèque de Neuchâtel

Original, facile à prononcer et à mémoriser, ce nom désignera le futur pôle culturel neuchâtelois ...
« Le Rhino », le nouveau nom de la future bibliothèque de Neuchâtel

Original, facile à prononcer et à mémoriser, ce nom désignera le futur pôle culturel neuchâtelois. Il verra le jour en 2028.

Le conseil de fondation, sur la base d’une première sélection par le personnel des bibliothèques, a choisi : « Le Rhino ». (Photo : Ville de Neuchâtel) Le conseil de fondation, sur la base d’une première sélection par le personnel des bibliothèques, a choisi : « Le Rhino ». (Photo : Ville de Neuchâtel)

« Le Rhino », c’est comme ça que s’appellera le site de la bibliothèque de Neuchâtel dès 2028. Le nom a été sélectionné parmi plus de 600 propositions. La Fondation Bibliothèque de Neuchâtel avait lancé un appel à idée en août 2025.

La Neuchâteloise Orane Burri, active dans le monde du cinéma, a proposé ce nouveau nom qui fait écho à la statue qui trône devant l’entrée du Collège latin. « [Le Rhino] se mémorise, se prononce facilement et permet de construire des histoires, comme celle qui va s’écrire avec le nouveau pôle culturel », explique la Ville de Neuchâtel dans un communiqué publié ce mercredi.

Les autres lauréats de ce concours d’idée sont : l’ECRIN d’Antoine Aviolat, le Portik de Marieke Heyd et La Case à Docs de Vincent Schneider. La ville a également félicité les quatre autres personnes lauréates, nous informe un communiqué de la ville de Neuchâtel. /comm-rle


