Bons résultats 2025 pour la BCN

Après deux années exceptionnelles, la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) présente pour 2025 des résultats en recul, mais fort bons. Le résultat d’exploitation s’élève à plus de 78 millions de francs, en baisse de 18,5%. Après avoir alimenté la réserve pour risque bancaire, le bénéfice s’établit à 54 millions.
Pourtant, rien n’était gagné dans un contexte de ralentissement de l’activité économique, de baisse des taux d’intérêt et de l’introduction de droits de douane par les États-Unis pour ne citer que ces facteurs. « On pouvait avoir des craintes assez importantes pour le déroulé de cet exercice, mais on a constaté que pour les personnes physiques, les conditions se sont révélées finalement pas mauvaises, avec des marchés en hausse et des taux d’intérêt qui étaient bas. », explique Pierre-Alain Leuenberger. Le directeur général de la BCN poursuit en soulignant la bonne résistance des entreprises et en particulier de la branche manufacturière. Néanmoins, « le moral est plutôt faible et la marge des affaires n’a pas encore repris ». Mais « les dégâts sont très limités ».
Pierre-Alain Leuenberger : « On est en recul de 18,5% par rapport à 2024. »
La BCN versera au Canton 35 millions de francs au titre notamment de participation aux résultats.
Durant l’année 2025, l’établissement bancaire a annoncé une contribution exceptionnelle de 60 millions de francs pour deux projets immobiliers en lien avec l’Université à Neuchâtel et la Haute École Arc au Locle.
Il a aussi fait bénéficier ses clients privés de la bonne marche de ses affaires avec l’opération « La Tablée BCN ».
Pour 2026, la Banque cantonale neuchâteloise table sur une croissance légèrement positive, mais reste prête à apporter des corrections le cas échéant.
« L’exercice 2026 se présente très favorablement. »
Bancomat
Face à l’attaque dont ont été victimes deux bancomats de la BCN le 30 décembre à Marin, la banque cantonale a décidé de prendre des mesures.
Elle maintiendra un distributeur à Marin-Centre et abandonnera l’exploitation de celui du Centre Manor Marin. À La Chaux-de-Fonds, la sécurité de l’appareil situé aux Eplatures Centre sera renforcée et les deux bancomats de Métropole Centre seront supprimés. La banque a estimé que sa succursale située à quelques dizaines de mètres de là ferait l’affaire.
La BCN compte en tout 43 distributeurs de billets, dont une douzaine extramuros. Ils enregistrent environ 4000 retraits par jour.
Jean Studer, président de la BCN : « Le souci c’est la sécurité de la population. »
No comment
Concernant l’escroquerie dont a été victime la Banque cantonale neuchâteloise entre 2013 et 2021, les dirigeants se contentent de dire que l’instruction est toujours en cours. /cwi