Bons résultats 2025 pour la BCN

Après deux années exceptionnelles, la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) présente pour 2025 des résultats en recul, mais fort bons. Le résultat d’exploitation s’élève à plus de 78 millions de francs, en baisse de 18,5%. Après avoir alimenté la réserve pour risque bancaire, le bénéfice s’établit à 54 millions.

Pourtant, rien n’était gagné dans un contexte de ralentissement de l’activité économique, de baisse des taux d’intérêt et de l’introduction de droits de douane par les États-Unis pour ne citer que ces facteurs. « On pouvait avoir des craintes assez importantes pour le déroulé de cet exercice, mais on a constaté que pour les personnes physiques, les conditions se sont révélées finalement pas mauvaises, avec des marchés en hausse et des taux d’intérêt qui étaient bas. », explique Pierre-Alain Leuenberger. Le directeur général de la BCN poursuit en soulignant la bonne résistance des entreprises et en particulier de la branche manufacturière. Néanmoins, « le moral est plutôt faible et la marge des affaires n’a pas encore repris ». Mais « les dégâts sont très limités ».