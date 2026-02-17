« Les Experts » : Les bons réflexes avant une commande en ligne

Les escroqueries numériques gagnent en sophistication. Faux sites arborant le drapeau suisse, textes impeccables, adresses inventées : les pièges sont de plus en plus crédibles. « Les arnaques jouent sur l’urgence et l’émotion », explique Raphaël Vallat. Promotions à –70 %, compte à rebours, stocks prétendument limités : ces mécanismes visent à court-circuiter la réflexion du consommateur. Même les plateformes de petites annonces ne sont pas épargnées, avec de faux profils ou des vendeurs qui disparaissent après paiement. Dans ce contexte, la vigilance devient indispensable.

Avant toute commande, quelques vérifications simples peuvent faire la différence : examiner l’URL (notamment en cherchant sa localisation), vérifier la présence de mentions légales et d’une adresse physique, repérer un nom de domaine suspect ou l’absence de numéro de téléphone. Une recherche rapide du nom du site accompagné du mot « avis » permet également de détecter d’éventuels signalements sur un moteur de recherche. Côté paiement, les virements directs, cartes cadeaux ou cryptomonnaies constituent des signaux d’alerte majeurs, car ils offrent peu de recours en cas de fraude. À l’inverse, les moyens de paiement sécurisés avec protection de l’acheteur apportent davantage de garanties.



Les conseils de Raphaël Vallat, spécialiste en cybersécurité et responsable de siteweb.ch :