Le médecin chaux-de-fonnier qui exerçait illégalement s’en tire avec du sursis

Seize mois de prison avec sursis pour exercice illégal de la médecine : c’est le verdict du Tribunal des Montagnes à l’encontre du médecin chaux-de-fonnier qui recevait des patients au centre médico-chirurgical Volta, à La Chaux-de-Fonds, sans autorisation de pratiquer, selon un communiqué du Tribunal. Ce médecin a été reconnu coupable d’escroquerie, de même que son confrère qui l’aidait à duper les assurances en le laissant utiliser son numéro d’identification. Ce confrère écope de 160 jours-amende à 500 francs, avec sursis pendant deux ans. Les faits se sont produits entre 2018 et 2023. Selon les documents fournis par la Caisse des médecins, le praticien qui exerçait sans autorisation a réalisé un gain de plus de 315'000 francs. /vco