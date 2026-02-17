Le Conseil d’État renforce les mesures de prévention incendie

À la suite du drame survenu à Crans-Montana, le Conseil d’État a modifié le règlement d’application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels (RALPDIENS) lors de la séance de ce lundi.

L’exécutif cantonal a analysé le dispositif en place, en ciblant les lieux présentant des risques élevés. Résultat : cinq décisions de principe, dont deux impliquent une adaptation réglementaire, selon un communiqué.

Les contrôles seront désormais plus rapprochés. Les établissements à risque élevé seront inspectés tous les deux ans, contre cinq auparavant. Ceux à risque modéré le seront tous les quatre ans, au lieu de dix. Les catégories seront définies par l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP), chargé aussi d’assurer un suivi des rapports transmis par les communes.





Interdiction confirmée des engins pyrotechniques

Le Conseil d’État confirme par ailleurs l’interdiction des engins pyrotechniques de divertissement à l’intérieur des établissements publics, même en vente libre. Seuls les dispositifs sans flamme, notamment à LED, restent autorisés. Cette précision vise à « renforcer la compréhension et l’application du cadre légal existant ».

Des contrôles ciblés ont déjà eu lieu en janvier 2026 dans les établissements les plus exposés, menés conjointement par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) et les services communaux. Les autres bars, clubs et discothèques devront être inspectés d’ici au 31 décembre 2026.

Un premier bilan est prévu début 2027 pour évaluer l’efficacité de ces mesures et, si nécessaire, adapter encore la répartition des compétences entre le canton, l’ECAP et les communes, selon un communiqué. /comm-mlm