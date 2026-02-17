« Coutures » : l’histoire de plusieurs destins de femmes

Plongée au cœur de la Fashion Week de Paris. « Coutures », le dernier film d’Alice Winocour sort en salle ce mercredi 18 février. La réalisatrice et l’actrice Ella Rumpf, étaient à Neuchâtel fin janvier pour le présenter en avant-première. L’intrigue se déroule dans le tumulte du défilé de mode parisien. Maxine, une réalisatrice américaine, jouée par Angelina Jollie, apprend qu’elle a un cancer. Une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Au même moment, elle croise le chemin d’Ada (Anyier Anei), une jeune mannequin sud-soudanaise qui vient de quitter son pays et se retrouve au milieu de cette spirale inconnue du monde de la mode. Maxine et Ada vont aussi se retrouver sur la route d’Angèle (Ella Rumpf), une maquilleuse qui aspire à une nouvelle vie. Malgré leurs différences, le parcours de ces trois femmes se rejoint et une solidarité se met en place.





Un parcours de destins multiples

Alice Winocour relève que jusqu’à présent, ses films se déroulaient toujours « autour d’un parcours individuel. (…) Et là, j’avais envie de raconter une histoire collective (...) de créer une forme de ronde de toutes ces femmes qui se croisent dans la ville. » Dans un monde de plus en plus individualiste, Alice Winocour dit avoir un besoin de se reconnecter aux autres. « Cette idée d’exalter une sorte de solidarité féminine a été le point de départ. »

Cette solidarité, c’est aussi ce qui a séduit Ella Rumpf. Le rôle d’Angèle « fonctionne en parallèle avec d’autres femmes qui traversent toutes une autre trajectoire plus ou moins difficile et qui se battent toutes pour la vie. » Parallèlement à son travail de maquilleuse, Angèle écrit l’histoire des femmes qu’elles rencontrent.