Appel au don du sang à Fontainemelon

Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire ce mercredi dès 16h30 à la Halle ...
Appel au don du sang à Fontainemelon

Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire ce mercredi dès 16h30 à la Halle de gymnastique du village.

Les donneurs de sang sont attendus à la Halle de gymnastique de Fontainemelon dès 16h30.

Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée ce mercredi 18 février, de 16h30 à 19h30, à la Halle de gymnastique de Fontainemelon. Les donneurs sont priés de s’inscrire à l’avance sur donne-ton-sang.ch ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également être consulté en temps réel ici. /comm-rle


 

