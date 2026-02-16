Une situation sous tension pour les rivières

Février s’annonce nettement plus humide que la moyenne, selon le bilan provisoire de MétéoNews ...
Février s’annonce nettement plus humide que la moyenne, selon le bilan provisoire de MétéoNews. L’Arc jurassien n'est pas épargné par les précipitations.

Le mois de février s'annonce plus humide que la moyenne. (Photo: libre de droits) Le mois de février s'annonce plus humide que la moyenne. (Photo: libre de droits)

Les précipitations ont été abondantes sur l’ouest du pays. L’Arc jurassien enregistre également des cumuls importants. Dans certaines zones, des rivières frôlent le débordement et des terrains ont déjà été inondés. «La situation reste tendue ces prochains jours pour le niveau des cours d’eau», précise Nicolas Borgognon, météorologue à MeteoNews.

D’après lui, le maximum des précipitations est attendu ce lundi. En raison du temps nécessaire à l’écoulement et au remplissage des bassins, le danger de crue persistera jusqu’en fin de semaine. «L’avantage est que la limite pluie neige va s’abaisser les jours suivants. Les précipitations ne rejoindront donc pas directement les cours d’eau», ajoute le météorologue.

À mi-parcours, février se distingue aussi par des températures plutôt douces pour la saison, en plus de conditions très humides. Sur le plan des précautions, la vigilance est de mise en montagne face au risque d’avalanche. Une alerte de degré 4 est en vigueur. En plaine, une surveillance attentive des cours d’eau reste recommandée. /jse


 

