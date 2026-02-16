Le président du PS neuchâtelois se retire

Après cinq ans à la présidence du Parti socialiste neuchâtelois (PSN), Romain Dubois a choisi de ne pas briguer un nouveau mandat. Il passera le flambeau le 9 mai, lors du Congrès statutaire du parti. « Le Boudrysan aura marqué le PSN par sa détermination et son sens politique aiguisé. Apprécié au-delà de ses rangs, il a su remettre les valeurs socialistes au coeur du débat et affirmer le PSN comme la première force de gauche du canton », a indiqué lundi le parti.

Romain Dubois, qui a milité pour unifier la gauche lors des dernières élections cantonales 2025, « fut l’artisan du succès de la Gauche unie au Conseil d’État », peut-on lire dans le communiqué. Une réussite « qui s’est accompagnée d’une progression historique au Grand Conseil, la plus forte depuis 1953, avec six sièges supplémentaires remportés par le PSN », a ajouté le parti.

Vice-président du Grand Conseil, Romain Dubois devrait accéder à la présidence du parlement cantonal en mai. /ATS