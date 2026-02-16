Le président du PS neuchâtelois se retire

Après cinq années à la tête du Parti socialiste neuchâtelois (PSN), Romain Dubois ne se représentera ...
Le président du PS neuchâtelois se retire

Après cinq années à la tête du Parti socialiste neuchâtelois (PSN), Romain Dubois ne se représentera pas à sa propre succession. Il transmettra les rênes du parti le 9 mai, à l’occasion du Congrès statutaire.

Romain Dubois va quitter la présidence du Parti socialiste neuchâtelois le 9 mai. (Photo : KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Romain Dubois va quitter la présidence du Parti socialiste neuchâtelois le 9 mai. (Photo : KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Après cinq ans à la présidence du Parti socialiste neuchâtelois (PSN), Romain Dubois a choisi de ne pas briguer un nouveau mandat. Il passera le flambeau le 9 mai, lors du Congrès statutaire du parti. « Le Boudrysan aura marqué le PSN par sa détermination et son sens politique aiguisé. Apprécié au-delà de ses rangs, il a su remettre les valeurs socialistes au coeur du débat et affirmer le PSN comme la première force de gauche du canton », a indiqué lundi le parti.

Romain Dubois, qui a milité pour unifier la gauche lors des dernières élections cantonales 2025, « fut l’artisan du succès de la Gauche unie au Conseil d’État », peut-on lire dans le communiqué. Une réussite « qui s’est accompagnée d’une progression historique au Grand Conseil, la plus forte depuis 1953, avec six sièges supplémentaires remportés par le PSN », a ajouté le parti.

Vice-président du Grand Conseil, Romain Dubois devrait accéder à la présidence du parlement cantonal en mai. /ATS


 

Actualités suivantes

Michaël Ferreira : entre grande humilité et critique de l’ordre établi

Michaël Ferreira : entre grande humilité et critique de l’ordre établi

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 16:15

Off February : 28 jours sans réseaux sociaux

Off February : 28 jours sans réseaux sociaux

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 11:11

Succès habituel pour la Nuit de la photo

Succès habituel pour la Nuit de la photo

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 10:39

« Plus l’IA se lisse, moins elle m’intéresse »

« Plus l’IA se lisse, moins elle m’intéresse »

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 15:04

Articles les plus lus

Des directrices de crèches neuchâteloises s'inquiètent des coûts de la LAE3

Des directrices de crèches neuchâteloises s'inquiètent des coûts de la LAE3

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 16:53

« Plus l’IA se lisse, moins elle m’intéresse »

« Plus l’IA se lisse, moins elle m’intéresse »

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 15:04

Succès habituel pour la Nuit de la photo

Succès habituel pour la Nuit de la photo

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 10:39

Off February : 28 jours sans réseaux sociaux

Off February : 28 jours sans réseaux sociaux

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 11:11

Une étape de plus pour le Centre d’entretien routier des Montagnes

Une étape de plus pour le Centre d’entretien routier des Montagnes

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 16:38

Des directrices de crèches neuchâteloises s'inquiètent des coûts de la LAE3

Des directrices de crèches neuchâteloises s'inquiètent des coûts de la LAE3

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 16:53

« Plus l’IA se lisse, moins elle m’intéresse »

« Plus l’IA se lisse, moins elle m’intéresse »

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 15:04

Succès habituel pour la Nuit de la photo

Succès habituel pour la Nuit de la photo

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 10:39