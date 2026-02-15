Succès habituel pour la Nuit de la photo

Quelques 1'500 visiteurs ont déambulé dans la ville de La Chaux-de-Fonds hier à l’occasion de la Nuit de la photo. Un « succès habituel », estiment les organisateurs dans un communiqué de presse. La 13e édition de la manifestation a présenté les œuvres de 31 artistes répartis sur huit écrans géants. Le Prix Andrèe Moser a été décerné par le jury au Malgache Rijasolo. Le public quant à lui a sacré l’Américain Todd Hido pour son œuvre « Bright Black World ». La prochaine édition de la Nuit de la photo est prévue les 19 et 20 février 2027. /comm-crb