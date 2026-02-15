Succès habituel pour la Nuit de la photo

La 13e édition de la Nuit de la photo a accueilli samedi soir plus de 1’500 visiteurs. Une ...
Succès habituel pour la Nuit de la photo

La 13e édition de la Nuit de la photo a accueilli samedi soir plus de 1’500 visiteurs. Une affluence qui suit la tendance des dernières années, estiment les organisateurs.

l’Américain Todd Hido a reçu le prix du public hier soir à la Nuit de la photo. (Photo : Todd Hido) l’Américain Todd Hido a reçu le prix du public hier soir à la Nuit de la photo. (Photo : Todd Hido)

Quelques 1'500 visiteurs ont déambulé dans la ville de La Chaux-de-Fonds hier à l’occasion de la Nuit de la photo. Un « succès habituel », estiment les organisateurs dans un communiqué de presse. La 13e édition de la manifestation a présenté les œuvres de 31 artistes répartis sur huit écrans géants. Le Prix Andrèe Moser a été décerné par le jury au Malgache Rijasolo. Le public quant à lui a sacré l’Américain Todd Hido pour son œuvre « Bright Black World ». La prochaine édition de la Nuit de la photo est prévue les 19 et 20 février 2027. /comm-crb


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Plus l’IA se lisse, moins elle m’intéresse »

« Plus l’IA se lisse, moins elle m’intéresse »

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 15:04

Des directrices de crèches neuchâteloises s'inquiètent des coûts de la LAE3

Des directrices de crèches neuchâteloises s'inquiètent des coûts de la LAE3

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 16:53

Le Val-de-Travers échappe à la flotte

Le Val-de-Travers échappe à la flotte

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 16:15

Moins d'accidents avec la faune sur la route de Cudrefin

Moins d'accidents avec la faune sur la route de Cudrefin

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 15:47

Articles les plus lus

La clé de sol de la Nuit de la photo

La clé de sol de la Nuit de la photo

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 12:05

Moins d'accidents avec la faune sur la route de Cudrefin

Moins d'accidents avec la faune sur la route de Cudrefin

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 15:47

Le Val-de-Travers échappe à la flotte

Le Val-de-Travers échappe à la flotte

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 16:15

Des directrices de crèches neuchâteloises s'inquiètent des coûts de la LAE3

Des directrices de crèches neuchâteloises s'inquiètent des coûts de la LAE3

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 16:53

« Le monde en cause » : une femme à la tête de l’Église anglicane

« Le monde en cause » : une femme à la tête de l’Église anglicane

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 09:30

La clé de sol de la Nuit de la photo

La clé de sol de la Nuit de la photo

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 12:05

Moins d'accidents avec la faune sur la route de Cudrefin

Moins d'accidents avec la faune sur la route de Cudrefin

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 15:47

Le Val-de-Travers échappe à la flotte

Le Val-de-Travers échappe à la flotte

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 16:15

« En Boîte » : Enga

« En Boîte » : Enga

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 18:30

« Le monde en cause » : une femme à la tête de l’Église anglicane

« Le monde en cause » : une femme à la tête de l’Église anglicane

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 09:30

La clé de sol de la Nuit de la photo

La clé de sol de la Nuit de la photo

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 12:05

Barak fait place au Spot

Barak fait place au Spot

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 13:52