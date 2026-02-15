Off February : 28 jours sans réseaux sociaux

Seriez-vous capable de supprimer tous vos réseaux sociaux pendant 28 jours ? C’est en tout cas ce que propose le défi « Off February » depuis début février. Le mouvement s’inspire du « Dry January », défi populaire qui consiste à ne plus boire d’alcool pendant le mois de janvier. Mais en février, c’est la présence en ligne qui est remise en question.

L’initiative a été lancée par le « mouvement Off », créé par l’entrepreneur franco-espagnol Diego Hidalgo. Son objectif affiché : combattre « l’aliénation numérique croissante pour aider à reprendre le contrôle, ensemble », peut-on lire sur le site internet dédié à ce défi. On y trouve également une donnée, mise particulièrement en avant : en moyenne, nous passerions 54 heures par mois à scroller sans fin sur les réseaux sociaux.

Pour participer, les règles sont simples : « Supprimez toutes les applications qui vous font perdre plus de temps qu’elles n’en apportent. » Mais pas besoin, pour autant, de supprimer définitivement ses comptes. Et : « si vous en avez besoin, accédez-y depuis un ordinateur », peut-on également lire.





Une proposition qui fait débat

Mais se priver, est-vraiment la solution pour gérer sa consommation ? Ce n'est en tout cas pas l'avis du spécialiste dans le domaine du numérique, Stéphane Koch. Interrogé sur ce nouveau défi, il affirme n’y voir « ni un mode d’apprentissage, ni un mode de compréhension ». Pour l’expert, les bénéfices d’une telle déconnexion peuvent ni plus ni moins consister en une évaluation du temps que l’on passe en ligne : « Dans quelle mesure est-on en contrôle de cette utilisation et dans quelle mesure la technologie est-elle en contrôle de nous ? »