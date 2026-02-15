Michaël Ferreira : entre grande humilité et critique de l’ordre établi

« Je remercie le seigneur de ne pas m’avoir lâché ». À seulement 36 ans, Michaël Ferreira a l’attitude calme des êtres qui ont déjà vécu une vie entière. Et c’est presque le cas, car à l’évocation de son parcours, il y a de quoi avoir le tournis. Après avoir subi, enfant, des abus sexuels au sein de l’Église catholique et des années d’errances, il a retrouvé la foi en Dieu. Un parcours singulier qu’il regarde avec absolution et surprenante bienveillance.

Le Chaux-de-Fonnier a été élevé dans une famille très attachée à la religion catholique. Son grand-oncle est prêtre, une fonction qui produit rapidement la fascination du petit garçon. « Je trouvais impressionnant qu’un homme puisse être aussi près de Dieu, en contact et en communion avec lui », se souvient Michaël Ferreira. Cette fascination est pourtant paradoxale. En effet, de ses 5 à ses 13 ans, ce dernier est victime d’abus sexuels de la part de ce grand-oncle, lui-même qui l’avait baptisé. « Encore aujourd’hui, je me demande comment j’ai pu survire à cette fracture », évoque le Chaux-de-Fonnier. Quand il se rappelle son enfance, non sans peine, l’homme explique ne pas avoir été conscient de la gravité de ces actes : « Ça a commencé lorsque j’étais très jeune. » Seulement, au début de l’adolescence, Michaël Ferreira sent le besoin de s’éloigner de sa paroisse.