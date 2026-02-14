« Plus l’IA se lisse, moins elle m’intéresse »

Ainsi, selon « My name is Fuzzy », les artistes n’ont pas à craindre d’être remplacés par l’intelligence artificielle : « On aura toujours un coup d’avance. Même si en tant qu’artiste on utilise l’IA, c’est nos décisions derrières qui vont primer sur ce qu’elle a créé ».

L'album « Les Tubes de la Machine » sera verni ce samedi à la Case-à-Choc à Neuchâtel. Au programme de l’après-midi : une table ronde qui traitera du thème de l’IA et de la création artistique, suivi d’une session d’écoute commentée. Vous pouvez écouter cet album sur les plateformes d'écoute. « My name is Fuzzy » sera de retour à la Case le 14 mars avec son tout nouveau concert. Il sera accompagné sur scène de sa « Machine à Tubes », mais aussi des artistes bien réels comme « Clair » et « Bonne Nuit ». /crb