Moins d'accidents avec la faune sur la route de Cudrefin

Un blaireau, deux chevreuils et deux sangliers : c’est le faible nombre d’animaux tués par la route en 2025 entre La Sauge et Cudrefin. Un chiffre en nette régression depuis l’installation d’un système lumineux, avertisseur de passages d’animaux sauvages.
Le système de détection de la faune fait ses preuves. Au sud du lac de Neuchâtel, le tronçon routier entre La Sauge et Cudrefin figurait parmi les plus accidentogènes du canton de Vaud. Sur cette ligne droite de 2,14 kilomètres, entre 70 et 80 animaux sauvages étaient fauchés par des voitures chaque année, selon Laurent Tribolet, le chef de l’entretien des routes du Canton de Vaud.
Pour diminuer les risques d’accident, un système de signalisation lumineuse, doté de capteurs de chaleur et de mouvement, avait été installé à l’automne 2023.
Ces panneaux avertissent les automobilistes en cas de passage d’animaux et les incitent à ralentir. « Le constat est très positif. Nous avons enregistré aujourd’hui une diminution de 80% des accidents depuis la mise en place de la détection de la faune. Cela reste des tendances après deux ans de mise en service, mais nous avons plus de recul avec d’autres tronçons par exemple en Suisse allemande », conclut Laurent Tribolet.
Laurent Tribolet : « Les chiffres sont comparables à ce qu’on a pu connaître ailleurs. »
Un blaireau, deux chevreuils et deux sangliers : seulement cinq animaux ont ainsi été tués par la route l’an dernier entre La Sauge et Cudrefin. L’investissement consenti pour la mise en place de ces détecteurs dépasse le million de francs : « Mais, il vaut largement la peine pour la sécurité des usagers en premier lieu et de la faune dans un second temps », insiste Laurent Tribolet, qui se montre convaincu par la fiabilité du système.
L’illumination soudaine des panneaux de signalisation, au passage de la faune, peut éventuellement surprendre les automobilistes, qui sont invités à ralentir : « Le but est vraiment de signaler le danger le plus rapidement possible sur un phénomène aléatoire et imprévisible. C’est vraiment une aide que l’on souhaite donner ». /mne