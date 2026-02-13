Moins d'accidents avec la faune sur la route de Cudrefin

Le système de détection de la faune fait ses preuves. Au sud du lac de Neuchâtel, le tronçon routier entre La Sauge et Cudrefin figurait parmi les plus accidentogènes du canton de Vaud. Sur cette ligne droite de 2,14 kilomètres, entre 70 et 80 animaux sauvages étaient fauchés par des voitures chaque année, selon Laurent Tribolet, le chef de l’entretien des routes du Canton de Vaud.

Pour diminuer les risques d’accident, un système de signalisation lumineuse, doté de capteurs de chaleur et de mouvement, avait été installé à l’automne 2023.

Ces panneaux avertissent les automobilistes en cas de passage d’animaux et les incitent à ralentir. « Le constat est très positif. Nous avons enregistré aujourd’hui une diminution de 80% des accidents depuis la mise en place de la détection de la faune. Cela reste des tendances après deux ans de mise en service, mais nous avons plus de recul avec d’autres tronçons par exemple en Suisse allemande », conclut Laurent Tribolet.