Des directrices de crèches neuchâteloises s'inquiètent des coûts de la LAE3

La réforme de la loi neuchâteloise sur l’accueil des enfants, la LAE3, suscite des inquiétudes, surtout chez les directrices de crèches. Son entrée en vigueur a été agitée en coulisses : elle a fait l’objet d’un bras de fer cet été entre l’Etat et l’Andip, la faîtière des structures d’accueil extrafamilial, autour des nouvelles grilles salariales et conditions de travail. L’objectif de la réforme est de revaloriser le métier et d’augmenter le nombre de places en crèches et au parascolaire, mais après six mois d’application, des questions et des doutes subsistent.

Une chose est sûre désormais : l’Etat ne peut pas imposer à des structures privées, une grille salariale sans convention collective de travail. Cette CCT serait d’ailleurs difficile de faire appliquer aux communes, elles aussi très impliquées dans l’accueil extrafamilial. Il a fallu que l’Andip envoie son avocat pour expliquer cela au Canton cet été. Le fait que le Grand Conseil ait décidé, en décembre 2024, d’accentuer encore la revalorisation salariale induite par la LAE3, explique sans doute ce bras de fer de dernière minute.





Pression sur les crèches et autres structures

Dans les faits, et même si la nouvelle directive cantonale est entrée en vigueur avec trois mois de retard, au 1er novembre 2025, les salaires semblent bien avoir augmenté dans la branche. Même si certaines conversations avec des directrices de crèches nous font penser que les standards seront diversement suivis. « Je ne peux pas accorder jusqu’à sept semaines de vacances par an à mon personnel », témoigne par exemple une responsable.

Mais la LAE3 n’est pas remise en question pour autant, estime le conseiller d’Etat Frédéric Mairy. « Cette grille salariale n’a pas force obligatoire, mais elle sert de référence et met une pression sur les structures privées pour atteindre les minimas fixés. Pour les directrices, c’est aussi un enjeu fort d’attractivité. Elles ont tout intérêt à s’aligner sur les tarifs et globalement sur les conditions de travail souhaitées pour le personnel. »





Premier bilan ce printemps

Les directrices de crèches que nous avons contactées se demandent aussi si l’augmentation du prix de journée versé aux structures d’accueil suffira à couvrir les augmentations salariales. Frédéric Mairy estime qu’il est « encore trop tôt pour dire si des structures se trouvent en situation délicate en raison de l’augmentation des salaires auxquelles elles auraient dû consentir ».

L’Etat, qui contrôle les comptes de ces structures subventionnées, fera un premier bilan ce printemps. Pour l’heure, l’adjoint du chef du Service de la protection de l’adulte et de la jeunesse, Christophe Calame, estime qu’à part pour quelques situations particulières potentiellement problématiques, le système est viable.