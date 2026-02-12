Un blessé dans une bagarre entre jeunes

L'altercation a opposé mercredi vers 17h une dizaine de mineurs des régions de Neuchâtel et de Fribourg dans le quartier de Monruz à Neuchâtel. Un jeune homme blessé à la main a été transféré au CHUV à Lausanne. Une enquête est en cours.

La Police neuchâteloise est intervenue en raison d'une altercation entre une dizaine de jeunes des régions de Neuchâtel et Fribourg. (Image d'illustration)

Une bagarre entre une dizaine mineurs a fait un blessé mercredi à Monruz à Neuchâtel. Les faits se sont déroulés vers 17h à proximité de la rue des Gouttes d’Or. La bagarre a opposé des jeunes des régions de Neuchâtel et de Fribourg. La personne blessée a été transportée au CHUV à Lausanne. La Police neuchâteloise indique mercredi soir, dans un communiqué, qu’elle a probablement été blessée par un objet tranchant. Elle ne communique en revanche pas sur son état de santé.


Une enquêt est en cours

Alertée, la police s’est rapidement rendue sur place pour sécuriser les lieux et recueillir les premiers témoignages. Plusieurs individus, potentiellement impliqués, sont en cours d’identification et d’interpellation. L’enquête a été confiée à la police judiciaire au commissariat ICS – Intégrité Corporelle et Sexuelle - qui procède actuellement à l’audition des différents protagonistes et à l’analyse des circonstances de l’altercation. /comm-sma


 

