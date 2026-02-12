Trois projets en faveur de l’autonomie des personnes handicapées soutenus par le Canton

Suite à l’appel à projets « Vie, logement, carrière » lancé en 2024, le Canton de Neuchâtel a sélectionné trois projets pilotes qui seront déployés dès janvier 2026 pour une durée de deux ans, indique un communiqué de la Chancellerie d’Etat, publié ce jeudi. Ces initiatives visent à améliorer l’accompagnement à domicile, développer des solutions de logement flexibles et favoriser l’inclusion sur le marché du travail.

Les projets retenus sont :

CODIS : coaching social pour les 18–25 ans avec handicap neurodéveloppemental ou psychique, pour soutenir leur autonomie et leur projet de vie à domicile.

: coaching social pour les 18–25 ans avec handicap neurodéveloppemental ou psychique, pour soutenir leur autonomie et leur projet de vie à domicile. PROFIL : inclusion professionnelle durable sur le premier marché de l’emploi, avec recrutement, travail temporaire et suivi de formation.

: inclusion professionnelle durable sur le premier marché de l’emploi, avec recrutement, travail temporaire et suivi de formation. CDA : réseau d’entraide et pair-aidants pour accompagner les démarches administratives et faciliter l’accès à un projet de vie à domicile.

Ces initiatives sont financées à hauteur de 400'000 francs par an et visent à offrir des alternatives aux prestations institutionnelles classiques tout en renforçant le virage ambulatoire du canton. /comm-ero