Trois projets en faveur de l’autonomie des personnes handicapées soutenus par le Canton

Trois projets en faveur de l’autonomie des personnes handicapées soutenus par le Canton

Le Canton de Neuchâtel a sélectionné trois initiatives innovantes visant à renforcer l’autonomie, le logement et l’inclusion professionnelle des personnes vivant avec un handicap.

Les trois projets pilotes visent à renforcer l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap à Neuchâtel. (Photo libre de droits). Les trois projets pilotes visent à renforcer l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap à Neuchâtel. (Photo libre de droits).

Suite à l’appel à projets « Vie, logement, carrière » lancé en 2024, le Canton de Neuchâtel a sélectionné trois projets pilotes qui seront déployés dès janvier 2026 pour une durée de deux ans, indique un communiqué de la Chancellerie d’Etat, publié ce jeudi. Ces initiatives visent à améliorer l’accompagnement à domicile, développer des solutions de logement flexibles et favoriser l’inclusion sur le marché du travail.

Les projets retenus sont :

  • CODIS : coaching social pour les 18–25 ans avec handicap neurodéveloppemental ou psychique, pour soutenir leur autonomie et leur projet de vie à domicile.
  • PROFIL : inclusion professionnelle durable sur le premier marché de l’emploi, avec recrutement, travail temporaire et suivi de formation.
  • CDA : réseau d’entraide et pair-aidants pour accompagner les démarches administratives et faciliter l’accès à un projet de vie à domicile.

Ces initiatives sont financées à hauteur de 400'000 francs par an et visent à offrir des alternatives aux prestations institutionnelles classiques tout en renforçant le virage ambulatoire du canton. /comm-ero


 

