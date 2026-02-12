Résistance ou séduction pour les nouveaux cépages ?

Ils se nomment Forisia, Elaris, Olleris, Damona, Valpesia, Dioniso et Taranis : ces sept nouveaux cépages se caractérisent par leur résistance aux principales maladies fongiques de la vigne, oïdium et mildiou. Ils ont été homologués après 17 ans de travail de sélection par Agroscope. Leur développement est le fruit d’une collaboration entre le centre de recherche de la Confédération et son équivalent français, l’INRAE. Ces cépages résistants nécessitent un à deux traitements phytosanitaires par année contre une dizaine habituellement, soit une diminution de plus de 80% et un impact sérieusement amoindri sur l’environnnement. Selon Agroscope, ces variétés présentent en plus une haute qualité œnologique. Sensibiliser les amateurs de vins à de nouvelles approches gustatives constitue en revanche une autre paire de manches : « Nous sommes habitués à déguster des vins issus de Vitis vinifera. Et les vins résistants proviennent d’une autre espèce de vigne et ils présentent des profils aromatiques différents. Il faut s’y habituer », relève Rémy Reymond, directeur de la station viticole cantonale, à Auvernier.