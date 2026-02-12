La 41e Marche du 1er Mars prête à se mettre en route

Après deux éditions particulières, la Marche du 1er Mars retrouve en 2026 une configuration plus habituelle.

En 2023, la République et Canton de Neuchâtel célébrait son 175e anniversaire. En 2025, c’est la manifestation qui fêtait sa 40e édition.

Cette année, la solidarité sera le thème de la marche et Val-de-Ruz l’invité d’honneur. Les autorités vaudruziennes ont prévu de marquer le coup avec diverses attentions : gobelets réutilisables frappés aux couleurs de la manifestation et de la commune, distribution de gruyère du Val-de-Ruz à Neuchâtel et bons pour une boisson au futur hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes.

Les traditionnelles colonnes de marcheurs s’élanceront de Môtiers à 8h et du Locle à 8h45. Des ravitaillements sont prévus à La Chaux-de-Fonds, La Vue-des-Alpes et Malvilliers pour les Montagnes ; à Couvet, Noiraigue, Champs-du-Moulin et Rochefort pour le Val-de-Travers. Tout le monde sera accueilli au Château de Neuchâtel dès 16h pour les traditionnels discours, coups de canon, verrée et dégustation de saucissons neuchâtelois.

Deux petites nouveautés sont à signaler le long du parcours. À Couvet, le rendez-vous est fixé à la cabane forestière. À Malvilliers, c’est dans les locaux du Groupe E que sera servi le repas de la mi-journée.

Pour cette 41e édition de la Marche du 1er Mars, le comité d’organisation a passablement changé de visage. Un processus normal, assure le coprésident Gianni Bernasconi. Tous les postes n’ont pas encore été repourvus : il reste deux places vacantes.