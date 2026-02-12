La 41e Marche du 1er Mars prête à se mettre en route

La manifestation revient en 2026 avec Val-de-Ruz à l’honneur et la solidarité comme fil rouge ...
La manifestation revient en 2026 avec Val-de-Ruz à l’honneur et la solidarité comme fil rouge. À la barre, un comité passablement remanié mais toujours motivé à offrir ce moment à la population neuchâteloise.

L'esprit révolutionnaire renait pour la 41e fois. (Photo : archives) L'esprit révolutionnaire renait pour la 41e fois. (Photo : archives)

Après deux éditions particulières, la Marche du 1er Mars retrouve en 2026 une configuration plus habituelle.

En 2023, la République et Canton de Neuchâtel célébrait son 175e anniversaire. En 2025, c’est la manifestation qui fêtait sa 40e édition.

Cette année, la solidarité sera le thème de la marche et Val-de-Ruz l’invité d’honneur. Les autorités vaudruziennes ont prévu de marquer le coup avec diverses attentions : gobelets réutilisables frappés aux couleurs de la manifestation et de la commune, distribution de gruyère du Val-de-Ruz à Neuchâtel et bons pour une boisson au futur hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes.

Les traditionnelles colonnes de marcheurs s’élanceront de Môtiers à 8h et du Locle à 8h45. Des ravitaillements sont prévus à La Chaux-de-Fonds, La Vue-des-Alpes et Malvilliers pour les Montagnes ; à Couvet, Noiraigue, Champs-du-Moulin et Rochefort pour le Val-de-Travers. Tout le monde sera accueilli au Château de Neuchâtel dès 16h pour les traditionnels discours, coups de canon, verrée et dégustation de saucissons neuchâtelois.

Deux petites nouveautés sont à signaler le long du parcours. À Couvet, le rendez-vous est fixé à la cabane forestière. À Malvilliers, c’est dans les locaux du Groupe E que sera servi le repas de la mi-journée.

Pour cette 41e édition de la Marche du 1er Mars, le comité d’organisation a passablement changé de visage. Un processus normal, assure le coprésident Gianni Bernasconi. Tous les postes n’ont pas encore été repourvus : il reste deux places vacantes.

Gianni Bernasconi : « On a 50 % des membres du comité qui ont démissionné l’année passée, après la marche. »

Si la Marche du 1er Mars ne coûte rien aux participants, c’est parce que le comité d’organisation se démène pour trouver des sponsors. De quoi assurer notamment les ravitaillements, la sécurité le long du parcours balisé et les billets journaliers gratuits sur l’ensemble du réseau des transports publics neuchâtelois afin de permettre aux marcheurs de rentrer chez eux. Hors prestations en nature, ce sont 26'000 francs qu’il faut aller chercher chaque année.

Si cette édition 2026 reste gratuite, le comité d’organisation veut offrir la possibilité aux participants qui le souhaitent de donner un coup de pouce à l’association. Des QR codes pour faire un don seront mis à disposition des marcheurs aux départs et à l’arrivée.

« Chacun pourra mettre ce qu’il a envie, s’il en a envie. »

Cette année, les marcheurs seront accueillis au Château de Neuchâtel par la présidente du Conseil d’État Crystel Graf et la présidente de la Ville Nicole Baur. Deux autres personnalités prendront la parole : le président de Val-de-Ruz, Roby Tschopp, et le coprésident de la Marche du 1er Mars, Gianni Bernasconi.

Afin de permettre aux organisateurs de répondre aux attentes des participants, les personnes intéressées à s’élancer sur l’un des parcours de la Marche du 1er Mars sont invitées à s’inscrire gratuitement sur le site de la manifestation. /cwi


