L’ECAP dresse le bilan 2025 des sapeurs-pompiers neuchâtelois

Une année sous le signe de l’engagement pour l’ECAP. L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention neuchâtelois a tiré le bilan pour 2025. Durant l’année écoulée, les sapeurs-pompiers ont réalisé 2'389 interventions, soit 20 de plus que l’année précédente.

Les missions ont concerné principalement sur les feux et éléments naturels (1’238), les missions de secours à la population (857), le service communautaire (197) ainsi que les interventions spécialisées en milieu lacustre et de plongée (97), selon le communiqué transmis ce jeudi par l’ECAP.





Un nombre de sapeurs-pompiers en diminution

L'ECAP mise sur ses forces volontaires pour consolider son dispositif de secours. Actuellement, il est composé de 618 sapeurs-pompiers, dont 88 professionnels, 203 sapeurs-pompiers d’entreprise et une relève de 46 jeunes sapeurs-pompiers. Pour rappel, ils étaient 678 au 1er janvier 2025.

En 2025, une étape importante est franchie avec un renforcement ciblé du volontariat. Plus de 150 sapeurs-pompiers volontaires ont suivi une instruction renforcée, appelée IFA.

Le dispositif présente un âge moyen de 34 ans. « Une structure jeune, stable et durable, qui assure la continuité opérationnelle ainsi que la transmission des savoirs et des compétences », selon le communiqué. Au total, la Centrale Neuchâteloise d’Urgences (CNU) a traité 4’412 appels avec un temps de réponse moyen de 6,4 secondes. /comm-pch