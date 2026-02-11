« Faites-nous rire » : Passion JO pour Nathalie Devantay

À chaque Jeux olympiques d’hiver, la Suisse se découvre une ferveur presque latine. Drapé dans son rouge à croix blanche, le pays retient son souffle pour quelques centièmes de seconde et vibre à l’unisson derrière ses champions. Cette année encore, les performances helvétiques en Italie rallument la flamme, et avec elle ce chauvinisme bon enfant que l’on n’assume que tous les quatre ans. Nathalie Devantay en est la preuve vivante : émue aux larmes devant un hymne national, capable de s’enthousiasmer pour des disciplines qu’elle ignorerait royalement le reste de l’année, elle incarne cette passion intermittente mais sincère qui transforme le moindre virage de slalom en affaire d’État.

Car les JO, c’est aussi cela : une dramaturgie collective où 0,20 seconde devient une tragédie grecque et où l’on débat trajectoires et carres de skis comme si l’on avait un brevet d’entraîneur national. Peu importe que l’on ne regarde jamais de curling ou de biathlon en temps normal : pendant quinze jours, tout le monde devient expert.

Avec son humour, Nathalie Devantay rappelle que derrière la performance et les médailles, il y a surtout un immense moment de communion populaire. Les Jeux olympiques ne font pas que sacrer des champions : ils rassemblent un pays entier devant un écran, entre émotion, mauvaise foi assumée et fierté partagée.