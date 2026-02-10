Oesch’s die Dritten, Julien Lieb et Tafta à l’affiche du Mood festival 2026

Le Mood festival célébrera sa 5e édition avec une programmation mêlant artistes internationaux, nationaux et régionaux sur la Place Longereuse de Fleurier, indique un communiqué publié ce mardi. Après l’annonce d’Oesch’s die Dritten, le festival confirme la venue de Julien Lieb, finaliste de la Star Academy 2024 et lauréat d’un NRJ Music Awards, ainsi que du groupe suisse Tafta, en tournée pour ses 25 ans de carrière.

Parmi les autres temps forts figurent Carrousel, Charles Doré et de nombreux artistes locaux et DJs régionaux, répartis sur deux scènes. Pour faire face à l’affluence attendue, le site a été repensé : scènes agrandies, offre de restauration étoffée avec 17 food trucks et davantage de bars.

Des nouveautés sont également prévues pour les jeunes, avec la création d’un espace dédié aux adolescents, en plus du Kids Park. Toujours entièrement gratuit, le Mood festival entend confirmer son rôle d’événement culturel fédérateur au cœur du Val-de-Travers. /comm-ero