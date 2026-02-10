Matt Pokora annonce sa venue au Chant du Gros

Une première tête d’affiche du Chant du Gros se dévoile avant l'heure. Matt Pokora montera sur la scène du festival du Noirmont le 5 septembre prochain. Le chanteur français a annoncé sa venue dans le Jura lundi soir sur ses réseaux sociaux. Selon la publication, la date franc-montagnarde fait partie de la tournée des festivals d’été de l’artiste strasbourgeois aux plusieurs millions de disques vendus durant sa carrière. Le Chant du Gros n’a toutefois pas encore confirmé l’information. La 34e édition du festival se déroulera du 3 au 5 septembre. /nmy