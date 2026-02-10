Accident entre une ambulance et une voiture entre Le Pâquier et Villiers

Une ambulance transportant un patient non urgent a été percutée par un automobiliste d’une ...
Une ambulance transportant un patient non urgent a été percutée par un automobiliste d’une cinquantaine d’années à Chenau ce mardi vers 8h10. Deux ambulanciers ont été légèrement blessés, la police neuchâteloise lance un appel à témoins.

L’accident s’est produit vers 8h10 ce mardi. (Photo : Police neuchâteloise.) L’accident s’est produit vers 8h10 ce mardi. (Photo : Police neuchâteloise.)

Un accident impliquant une ambulance s’est produit ce matin vers 8h10 sur la route cantonale entre Le Pâquier et Villiers, à hauteur du lieu-dit « Chenau ». L’ambulance transportait un patient non urgent, sans feux bleus ni sirène, lorsqu’une voiture circulant en sens inverse a percuté le véhicule médical. Le conducteur, un quinquagénaire domicilié dans le canton, a perdu le contrôle de son véhicule sur la chaussée enneigée. Les deux membres de l’équipage ont été légèrement blessés, indique un communiqué transmis par la Police neuchâteloise. Deux ambulances sont intervenues sur les lieux pour les prendre en charge ainsi que leur patient.

La route est restée ouverte à la circulation, mais un trafic alterné a été mis en place pendant les opérations de secours et de dépannage. L’intervention a mobilisé deux patrouilles de gendarmerie, la police de la circulation et deux ambulances du SPS de Neuchâtel.

La Police neuchâteloise lance un appel à témoins : le conducteur ou la conductrice qui aurait freiné en croisant l’ambulance peu avant l’accident est prié de prendre contact au 032 889 90 00, selon le communiqué. /comm-mlm

Les deux membres de l’équipage légèrement blessés ainsi que leur patient, ont été transportés aux urgences de l’hôpital Pourtalès. (Photo : Police neuchâteloise.) Les deux membres de l’équipage légèrement blessés ainsi que leur patient, ont été transportés aux urgences de l’hôpital Pourtalès. (Photo : Police neuchâteloise.)


Actualisé le

 

