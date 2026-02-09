Une offre qui veut rendre le lait équitable plus accessible

Faireswiss veut élargir son réseau de distribution en Romandie. La coopérative suisse de production de lait équitable s’associe avec la plateforme romande de vente en ligne Robin des Fermes. Un partenariat qui permet une livraison du litre de lait chez le client au prix de un franc 95. Boudé par la grande distribution, Faireswiss espère ainsi rendre son produit plus accessible. Cette hausse attendue de la demande permettrait d’intégrer une partie des 120 producteurs de lait actuellement sur liste d’attente et de les rémunérer un franc le litre. Sinon, les producteurs touchent entre 45 et 55 centimes par litre, selon Faireswiss.

Dans le canton de Neuchâtel, seuls deux producteurs sont intégrés à la coopérative suisse de production de lait équitable. « Beaucoup sont en lait de fromagerie, notamment de Gruyère, qui est mieux rémunéré », précise Anne Chenevard, présidente de Faireswiss.