La coopérative suisse de production de lait équitable Faireswiss et la plateforme romande de ...
Une offre qui veut rendre le lait équitable plus accessible

La coopérative suisse de production de lait équitable Faireswiss et la plateforme romande de vente en ligne Robin des Fermes s’associent pour proposer au consommateur le litre de lait équitable à un franc 95 et livré à domicile.

Le lait de Faireswiss, la coopérative suisse de production de lait équitable.  Le lait de Faireswiss, la coopérative suisse de production de lait équitable. 

Faireswiss veut élargir son réseau de distribution en Romandie. La coopérative suisse de production de lait équitable s’associe avec la plateforme romande de vente en ligne Robin des Fermes. Un partenariat qui permet une livraison du litre de lait chez le client au prix de un franc 95. Boudé par la grande distribution, Faireswiss espère ainsi rendre son produit plus accessible. Cette hausse attendue de la demande permettrait d’intégrer une partie des 120 producteurs de lait actuellement sur liste d’attente et de les rémunérer un franc le litre. Sinon, les producteurs touchent entre 45 et 55 centimes par litre, selon Faireswiss.

Dans le canton de Neuchâtel, seuls deux producteurs sont intégrés à la coopérative suisse de production de lait équitable. « Beaucoup sont en lait de fromagerie, notamment de Gruyère, qui est mieux rémunéré », précise Anne Chenevard, présidente de Faireswiss. 

« Si chaque Suisse achète un litre de lait équitable par mois, son budget alimentaire annuel va augmenter de six francs. Mais six francs, pour nous, ils changent nos vies. Le prix du lait de centrale est extrêmement bas actuellement. Le fait d’avoir un franc par litre sur une partie de la production, ça tire notre prix moyen vers le haut et ça donne des perspectives à la production laitière en Suisse. » /vco


Actualisé le

 

