Midi Tonus remet du mouvement dans les pauses de midi

Avec l’arrivée des beaux jours, Midi Tonus signe son retour au printemps 2026 à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et au Val-de-Travers, indiquent les quatre communes ce lundi. Le concept reste le même : proposer des activités sportives accessibles, conviviales et à petit prix, à pratiquer sur le temps de midi.

Au total, plusieurs centaines de places sont mises à disposition à travers une offre très diversifiée, allant des cours dynamiques comme le HIIT, le CrossFit, le Running ou le BodyPump, aux pratiques plus douces axées sur le bien-être, telles que le yoga, la méditation, le Wutao. Également des activités collectives tel que du Badminton, ainsi que deux nouveautés : la danse intuitive et le Krav Maga.

Encadrés par des intervenants qualifiés, les cours s’étendent sur 10 à 12 semaines, pour un tarif attractif de 65 à 85 francs. Midi Tonus n’est pas seulement un programme de sport : il favorise la motivation sur le long terme. Pas moins de 75 % des participants continuent une activité régulière après leur inscription, souligne la Ville de Neuchâtel dans son communiqué. Les inscriptions ouvrent le jeudi 12 février à 12h00, principalement en ligne, et les places sont limitées. /comm-ero