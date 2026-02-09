Midi Tonus remet du mouvement dans les pauses de midi

Dès le mois de mars, le programme Midi Tonus revient dans plusieurs communes neuchâteloises ...
Dès le mois de mars, le programme Midi Tonus revient dans plusieurs communes neuchâteloises pour transformer la pause de midi en moment actif. Les inscriptions seront ouvertes dès le 12 février.

Cours collectifs, disciplines sportives variées et encadrement professionnel : Midi Tonus invite à bouger pendant la pause de midi, partout dans le canton. (Photo libre de droits) Cours collectifs, disciplines sportives variées et encadrement professionnel : Midi Tonus invite à bouger pendant la pause de midi, partout dans le canton. (Photo libre de droits)

Avec l’arrivée des beaux jours, Midi Tonus signe son retour au printemps 2026 à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et au Val-de-Travers, indiquent les quatre communes ce lundi. Le concept reste le même : proposer des activités sportives accessibles, conviviales et à petit prix, à pratiquer sur le temps de midi.

Au total, plusieurs centaines de places sont mises à disposition à travers une offre très diversifiée, allant des cours dynamiques comme le HIIT, le CrossFit, le Running ou le BodyPump, aux pratiques plus douces axées sur le bien-être, telles que le yoga, la méditation, le Wutao. Également des activités collectives tel que du Badminton, ainsi que deux nouveautés : la danse intuitive et le Krav Maga.

Encadrés par des intervenants qualifiés, les cours s’étendent sur 10 à 12 semaines, pour un tarif attractif de 65 à 85 francs. Midi Tonus n’est pas seulement un programme de sport : il favorise la motivation sur le long terme. Pas moins de 75 % des participants continuent une activité régulière après leur inscription, souligne la Ville de Neuchâtel dans son communiqué. Les inscriptions ouvrent le jeudi 12 février à 12h00, principalement en ligne, et les places sont limitées. /comm-ero


 

