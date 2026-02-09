« Ma Commune à la Une » : Neuchâtel

Ville-centre du canton, Neuchâtel continue d’affirmer son dynamisme à la croisée de la culture, de la démographie et de l’économie locale. À travers ses pages, N+, le journal officiel de la Ville, propose un regard journalistique sur ces évolutions, en donnant du sens aux projets et aux chiffres qui façonnent le quotidien des habitantes et habitants. Le retour annoncé, ce printemps, des sculptures monumentales de l’artiste italien Davide Rivalta — huit ans après une exposition marquante — illustre cette volonté de raconter une ville vivante et ambitieuse sur le plan culturel, en dialogue avec ses institutions, comme le Muséum d’histoire naturelle.

Cette approche se retrouve également dans le traitement des données démographiques, avec une augmentation de 150 habitantes et habitants en 2025 à Neuchâtel, signe d’une attractivité qui s’inscrit dans un mouvement cantonal plus large. Plutôt que de se limiter aux chiffres, N+ cherche à les contextualiser et à les relier aux réalités vécues. Même logique du côté de l’économie de proximité, avec une prochaine double page consacrée aux papeteries du centre-ville, à rebours des discours sur le déclin du commerce local. Une manière, selon Emmanuel Gehrig, chef du Service de la communication de la Ville, de refléter une ligne éditoriale attentive à ce qui bouge, parfois là où on ne l’attend pas, et de raconter Neuchâtel à hauteur de ville.