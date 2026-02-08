Les noisetiers fleurissent et certains Neuchâtelois éternuent

Les chatons jaunes se multiplient dans les branches d’arbres. Les noisetiers sont en pleine floraison dans le canton de Neuchâtel et de manière plus générale en Suisse. Ils provoquent leur lot d’éternuements chez les personnes allergiques. La concentration de pollen est qualifiée de forte à Neuchâtel et de faible à La Chaux-de-Fonds ce dimanche. Les aulnes se préparent également à fleurir. Pour que le pollen se répande, il faut que les températures soient relativement douces, aux alentours de cinq degrés, et que le temps soit sec, précise Marie-Hélène Corajod, responsable de projets et de conseils chez Aha, le Centre d’allergie suisse. En revanche, lorsque le temps est froid et humide, cela retarde ou, du moins, atténue le phénomène.

Il faut relever aussi que le pollen se libère de plus en plus tôt dans la saison depuis quelques années, avec de premiers pics observés en décembre déjà dans le canton de Neuchâtel. Cette situation est à mettre sur le compte du réchauffement climatique. Marie-Hélène Corajod ajoute aussi que « le pollen est parfois rendu plus agressif sous l’effet de la pollution, par exemple qu’il y a dans l’air. »