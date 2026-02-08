Léa battue en finale de la Star Academy

Le public, qui avait encouragé durant plus de quatre heures Léa Doffey, a quitté très rapidement le foyer du Palais des Congrès où la déception était palpable. Il avait durant toute la soirée manifesté son soutien à la candidate biennoise en brandissant des pancartes avec des inscriptions comme « 100% fan de Léa » ou « Léa notre Suissesse » ou en criant « Léa, Léa ».

L'animation de la soirée à Bienne a été assurée par TF1 qui a permis aux fans de Léa Doffey d'apparaître à l'écran à des moments clés. Caméramen et chauffeur de salle ont fait en sorte que Léa ressente le soutien du public jusqu'à Paris. Et chaque fois que la candidate suisse apparaissait sur l'écran géant, le public scandait son prénom.





Engouement pour Léa Doffey

Léa Doffey, qui a grandi dans la commune germanophone de Bellmund, sur la rive sud du lac de Bienne, a abandonné sa profession d'assistante médicale pour se lancer dans la musique. Sa famille possède des origines portugaises qui ont imprégné dès son enfance sa relation au chant. Présent samedi soir à Bienne, son oncle Pedro s’est montré fier de Léa malgré cette 2e place finale : « Ce n’est pas une défaite, c’est juste le début d’une carrière incroyable ».