« Le frelon asiatique est un problème de santé publique » pour l’association Dare-Dard

La lutte contre le frelon asiatique s’organise. L’association Dare-Dard a vu le jour en décembre dernier dans le canton du Jura pour développer et mettre en place des solutions afin de réduire l’impact de cet insecte ravageur pour les abeilles domestiques. Depuis deux ans, le frelon asiatique connaît un développement inquiétant, également dans le canton de Neuchâtel. Une quarantaine de nids ont été détruits en 2024 et plus de 200 l’an dernier sur sol jurassien. « L’année passée, la lutte s’est organisée comme elle a pu, mais on est un peu submergé par l’ampleur du phénomène », s’alarme le président Etienne Ory.

L’association Dare-Dard recherche des membres prêts pour organiser la lutte et s’investir. « Il faut du monde pour la recherche de nids primaires au printemps quand les frelons construisent un nid autour des habitations humaines. » Ce moment est important, car les frelons asiatiques sont alors encore relativement faciles à détruire. « De juillet à octobre, ils construisent un deuxième nid beaucoup plus grand et généralement en hauteur. Il nous faudra du monde, car c’est beaucoup plus dur à éradiquer. »