Le taux de chômage reste stable à Neuchâtel en janvier

En janvier 2026, le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel se maintient à 4,8%, inchangé par rapport aux mois précédent, selon les données publiées ce vendredi par la chancellerie d’État. Le nombre de chômeurs a progressé de 4 personnes, atteignant 4’371 personnes, tandis que le total des demandeurs d’emploi a diminué pour atteindre 6'721. À l’échelle romande et nationale, les taux connaissent une légère hausse, s’établissant respectivement à 4,6% et 3,2%. Le texte souligne également que 418 personnes ont quitté l’ORP en janvier.

Le chômage augmente chez les 25-49 ans (+6) et chez les plus de 50 ans (+10), tandis que les moins de 25 ans voient leur effectif diminuer (-12). Le taux de chômage des jeunes s’élève à 5,6%, celui des seniors progresse légèrement à 4,4%.

Par secteur, certaines activités enregistrent une baisse du nombre de chômeurs, notamment le secteur de l’horlogerie (-21) et des autres activités manufacturières (-18). À l’inverse, des hausses sont observées dans le secteur de l’hébergement et la restauration (+11)

« Bien que le taux de chômage demeure stable au mois de janvier, le contexte conjoncturel reste incertain pour l'année 2026 et l'évolution de l'emploi devra être suivie attentivement lors des prochains mois », indique le communiqué. /comm-pch