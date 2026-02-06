« Le monde en cause » : les Portugais choisissent leur président

Les Portugais se rendent aux urnes dimanche pour élire leur président. Deux candidats s’affrontent à l’occasion du second tour de l’élection présidentielle : le socialiste Antonio José Seguro, favori, et André Ventura, du parti d’extrême droite Chega. Une présence radicale qui inquiète une partie de la population. Certains estiment que le scrutin va au-delà du traditionnel clivage gauche-droite et qu’il est nécessaire de sauver la démocratie portugaise en repoussant l’extrême droite et ses discours aux « relents racistes et identitaires ». Notre correspondante au Portugal, Marie-Line Darcy, nous présente les enjeux de ce scrutin :

