« Le monde en cause » : les Portugais choisissent leur président

Le second tour de l’élection présidentielle se déroulera dimanche. Un candidat socialiste part ...
Le second tour de l’élection présidentielle se déroulera dimanche. Un candidat socialiste part favori face à un représentant de l’extrême droite. Reportage.

Les deux candidats ont notamment échangé lors d'un débat télévisé. (Photo : EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS). Les deux candidats ont notamment échangé lors d'un débat télévisé. (Photo : EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS).

Les Portugais se rendent aux urnes dimanche pour élire leur président. Deux candidats s’affrontent à l’occasion du second tour de l’élection présidentielle : le socialiste Antonio José Seguro, favori, et André Ventura, du parti d’extrême droite Chega. Une présence radicale qui inquiète une partie de la population. Certains estiment que le scrutin va au-delà du traditionnel clivage gauche-droite et qu’il est nécessaire de sauver la démocratie portugaise en repoussant l’extrême droite et ses discours aux « relents racistes et identitaires ». Notre correspondante au Portugal, Marie-Line Darcy, nous présente les enjeux de ce scrutin :

Ecouter le son


 

