Initiative SSR : une bataille de la redevance avant celle du service public

Une votation, deux enjeux, c’est ce que représente l’initiative SSR aussi appelée initiative « 200 francs ça suffit ! » qui sera soumise au peuple suisse le 8 mars. Elle vise à diminuer la redevance radio-TV pour les ménages de 335 à 200 francs et à exonérer toutes les entreprises de cette taxe.

Le Conseil fédéral a élaboré un contre-projet. Celui-ci prévoit une diminution progressive de la redevance jusqu’à 300 francs en 2029 et une nouvelle méthode de calcul pour la tarification qui touche les entreprises. Quelque 80% d’entre elles seraient exonérées.

Aujourd’hui, le calcul du montant de la participation se fait en fonction du chiffre d’affaires et non avec « la capacité contributive », explique Pierre Daniel Senn. Ce garagiste neuchâtelois et vice-président de l’Union suisse des arts et métiers (USAM) explique : « Cela fait dix ans qu’on se bat contre cette méthode de calcul. »