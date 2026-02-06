Gros goût de bouchon sur l'A5

Le trafic a été très fortement perturbé ce vendredi après un accident dans les tunnels sous ...
Le trafic a été très fortement perturbé ce vendredi après un accident dans les tunnels sous Neuchâtel, en direction de Bienne.

Goût de bouchon prononcé ce vendredi matin sur l’autoroute A5 entre 7h et 10 heures, à cause d’un accident qui s’est produit dans le tunnel est sous Neuchâtel, en direction de Bienne. Un automobiliste a voulu se rabattre sur la voie de droite, provoquant une collision avec un autre véhicule. Les deux conducteurs ont été blessés et emmenés en ambulance à l’hôpital Pourtalès. Le trafic a été fortement perturbé. La sortie a longtemps été forcée à Serrières et à Vauseyon. Il fallait donc passer par la ville de Neuchâtel et prendre son mal en patience. /comm-vco  


 

