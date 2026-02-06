Gros goût de bouchon sur l'A5

Goût de bouchon prononcé ce vendredi matin sur l’autoroute A5 entre 7h et 10 heures, à cause d’un accident qui s’est produit dans le tunnel est sous Neuchâtel, en direction de Bienne. Un automobiliste a voulu se rabattre sur la voie de droite, provoquant une collision avec un autre véhicule. Les deux conducteurs ont été blessés et emmenés en ambulance à l’hôpital Pourtalès. Le trafic a été fortement perturbé. La sortie a longtemps été forcée à Serrières et à Vauseyon. Il fallait donc passer par la ville de Neuchâtel et prendre son mal en patience. /comm-vco